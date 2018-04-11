Газ в помощь. Что в реальности пообещала Меркель Порошенко?

Геворг Мирзаян — для РИА Новости Украина

Им там не место

Одной из тем было введение на Украину миротворческой миссии ООН. Киев давно саботирует проект, предлагаемый Москвой (о действии миротворцев в рамках мандата миссии ОБСЕ, что, в принципе, не будет нарушать Минские соглашения). "По мнению Порошенко, она (миссия — Ред.) должна предполагать мандат на прямое участие в конфликте, то есть участие "голубых касок" в разоружении незаконных формирований. Если учесть, что в Киеве таковыми считают армии ЛНР и ДНР, то данное предложение может привести к опасному расширению участников конфликта — на что, собственно, Порошенко надеется", — отмечает доцент Высшей школы экономики Дмитрий Офицеров-Бельский.

Неудивительно, что ответ канцлера ФРГ был уклончивым и по сути состоял лишь в констатации необходимости согласия всех сторон. Берлин (как и другие страны ЕС) абсолютно не радует перспектива получать своих солдат в цинковых гробах, не говоря уже о том, чтобы нарываться на военный конфликт с Россией ради интересов коррумпированного и непослушного украинского режима. Украине лишь пообещали, что ей не будет навязано то решение, которое не будет ее устраивать.

Судя по всему, этот вопрос будет еще раз подниматься в ходе будущей встречи глав Франции, Германии и Украины, где Киеву опять объяснят, что его позиция по миротворцам ущербна и неконструктивна, однако без согласия Украины инициировать миротворческую миссию никто не будет.

Украинских руководителей такая позиция, в общем-то, устраивает.

Ведь задачей-минимум Киева является не ввод миротворцев на своих условиях, а срыв этого ввода вообще — потому что Берлин не раз говорил, что начало работы миротворческой миссии на Донбассе станет началом снятия санкций с России и нормализации российско-европейских отношений. Начала, которое станет для украинского режима концом.

Между словом и делом

Гораздо больше внимания было уделено поддержке Германией украинской позиции в вопросе Северного потока-2. Поддержке, конечно же, в понимании Банковой.

Находясь в Берлине, Порошенко заявил, что СП-2 — это "политическая взятка за лояльность к России", поскольку у проекта «нет экономически оправданной основы». С основой он, конечно, погорячился. Так, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, стоимость транзита через СП-2 будет в два раза дешевле, чем через украинскую ГТС — и это без учета иных экономических рисков, наподобие очередного газового шантажа со стороны Киева. Поэтому пункт с экономическим обоснованием Меркель предпочла не комментировать.

Однако в политической части она частично поддержала Петра Порошенко, признав необходимость "учитывать политическую составляющую этого вопроса". А также отметив, что "реализация проекта Северный поток-2 без ясного понимания будущей роли украинского транзита, с нашей точки зрения, невозможна".

Эксперты, впрочем, не склонны уделять этому большого внимания. Во-первых, немецкие слова расходятся с немецкими делами. "!Меркель заявляет о том, что Северный поток-2 будет реализован только при учете интересов Украины уже после того, как Германия выдала все разрешения на строительство газопровода. Это указывает на то, что заявления бундесканцлерин есть лишь реверансы в сторону Украины, а в реальности Меркель прежде всего думает о своей стране", — поясняет эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Такова же позиция Еврокомиссии. "Изменения статуса Северного потока-2 в акватории Германии может произойти только в том случае, если будут приняты отдельные санкции, запрещающие строительство газопровода. Но буквально на днях представитель Еврокомиссии заявлял, что хотя Брюссель против "потока", но ни о каких санкциях речь не идет", — продолжает Юшков. Так что о каком-то ультимативном требовании Газпрому речи нет.

Пускать придется

А вот просьба была. "Формально у Меркель нет полномочий для регулирования Северного потока или подписания каких-то соглашений на эту тему. Однако она, судя по всему, взяла на себя обязательства просить Газпром о том, чтобы тот не просто сохранил какой-то объем транзита, но и зафиксировал эту договоренность", — говорит сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Собственно, с первым пунктом — о сохранении транзита — проблем нет. Эксперты понимают, что даже в случае запуска Северного потока-2 России все равно придется прокачивать определенный объем газа через украинскую территорию. Хотя бы потому, что обходные маршруты трубопроводов не смогут транспортировать весь объем российского газа, который требуется Европе.

"Так, в 2017 г. через Украину прошло 93,5 млрд. кубов. Если через СП-2 уйдет 55 млрд, "Турецкий поток" после постройки второй нитки (которая будет создана еще нескоро) — 31,5 млрд, и еще на 4 млрд дозагрузят СП-1, то получится 90,5 млрд. Т.е. 3 млрд. кубов все равно не влезает. И это без учета того, что ЕС может потребоваться больше российского газа. Например, потому, что Нидерланды экстренно останавливают добычу на крупнейшем месторождении Гренинген (к 2022 году газодобыча на нем будет сокращена с нынешних 21,6 миллиарда кубометров в год до 12 миллиардов кубометров, а к 2030 году ее полностью остановят — ред.). Если европейцы увеличат закупки на 7 млрд в год, тогда и получится те самые 10 млрд. А если еще учитывать тот факт, что строительство европейцами инфраструктуры под СП-2 на своей территории запаздывает, то я не исключаю, что в 2020 году через Украину придется гнать около 40 миллиардов кубов", — говорит Игорь Юшков.

Именно поэтому председатель Газпрома Алексей Миллер и указывает, что компания никогда не ставила вопрос о полном отказе от транзита через Украину. И готова договариваться о новом контракте, если украинская сторона докажет его "экономическую целесообразность". Что, в свете последних событий и давних намерений Киева задрать ставку на транзит, выглядит довольно проблематично. "Я не верю в то, что после нынешних событий Газпром будет заключать с Киевом какой-то долгосрочный договор на транзит. Даже с учетом позиции Меркель", — говорит Марунич.

Денег все равно нет

Впрочем, даже заключение постоянного контракта на небольшой объем не избавит украинское руководство от проблем. Ведь, как отмечает Офицеров-Бельский, полностью теряется смысл инвестиций в модернизацию газотранспортной системы Украины.

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"15-25 миллиардов кубов транзита недостаточно для функционирования украинской ГТС. И возможно, Киеву придется пойти на выделение отдельных ее участков, и передачу этих участков "в партнерство" европейским компаниям. Кабмин уже проводит соответствующий конкурс. Для Украины, конечно, это плохой вариант, ведь он не решает судьбу остальных участков ГТС, которые нужны для обеспечения газом не только европейцев, но и самих украинских потребителей", — утверждает Дмитрий Марунич.

Меркель тут Порошенко явно не в помощь. Помогла бы разумная позиция по транзиту и поиск компромиссов с Газпромом, однако нынешние хозяева Банковой на такую разумность не способны. Они занимаются лишь провокациями и популизмом, за что, фактически, платит вся страна. И перестанет платить лишь тогда, когда украинцы осознают глубину пропасти, куда их тащат. Правда, возникает ощущение, что осознание произойдет лишь в момент падения.

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