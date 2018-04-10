У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Администрации президента назвали визит Петра Порошенко в Берлин удачным.

"На фоне финансового обвала в Москве удачный визит в Берлин. Переговоры с канцлером, президентом Германии и спикером Бундестага показали, что Украина особый партнер, на которого здесь возлагают большие надежды. Германия готова к продолжению санкций против России, здесь поддерживают идею украинского президента в отношении миротворцев ООН и знают цену российским словам. Важнейшее заявление прозвучало из уст канцлера Меркель: Украина не должна потерять статус транзитера российского газа. И это также сигнал для Кремля", — написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

Святослав Цеголко, facebook Пост Святослава Цеголко

Во вторник президент Петр Порошенко находится в Германии. После встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель на совместной пресс-конференции прозвучали ряд резонансных заявлений.

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Кроме встречи с Меркель украинский президент провел переговоры с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Бундестага Вольфганом Шойбле и главой МИД страны Гайко Маасом.