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    Фото дня. Порошенко в Берлине: удачный визит?

    (обновлено: )46317
    Во вторник президент Петр Порошенко находится в Германии, где провел ряд важных встреч. После встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель на совместной пресс-конференции прозвучали ряд резонансных заявлений.
    Встреча Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Берлине
    Украинское фото

    Глава государства в Берлине заявил, что в ближайшее время Киев введет санкции против российских бизнесменов, попавших в санкционный список США.

    А канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что проект "Северный поток-2" невозможен без определения будущей роли украинского транзита.

    Кроме встречи с Меркель украинский президент провел переговоры с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Бундестага Вольфганом Шойбле и главой МИД страны Гайко Маасом. 

    В Администрации президента назвали визит Петра Порошенко в Берлин удачным.

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