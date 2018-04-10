Фото дня. Порошенко в Берлине: удачный визит?

Глава государства в Берлине заявил, что в ближайшее время Киев введет санкции против российских бизнесменов, попавших в санкционный список США.

А канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что проект "Северный поток-2" невозможен без определения будущей роли украинского транзита.

Кроме встречи с Меркель украинский президент провел переговоры с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Бундестага Вольфганом Шойбле и главой МИД страны Гайко Маасом.

В Администрации президента назвали визит Петра Порошенко в Берлин удачным.

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