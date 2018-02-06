Черногорские "филареты" заговорили об имуществе Церкви

Павел Рудяков, эксперт

Неканоническая Черногорская православная церковь (ЧПЦ), ушедшая в раскол из Сербской православной церкви (СПС), активизирует претензии на имущество Черногорско-приморской митрополии (ЧПМ) СПЦ. Новой формой публичного представления имущественных притязаний стало подписание "Рождественской петиции" с требованием к государственным органам Черногории передать храмы, монастыри и другое имущество ЧМЦ в собственность ЧПЦ. Мотивировка подобных, совершенно противозаконных требований украинцев ничуть не удивит, они видели такое у себя в стране: все, чем владеет ЧПМ, это – имущество, "отнятое" у черногорского народа, "незаконно присвоенное" СПЦ, поэтому его надо "вернуть".

После отделения от Сербии и провозглашения независимости ситуация в Черногории в межконфессиональных отношениях развивается практически по модели, к сожалению, хорошо известной украинцам. Национальная черногорская церковь, вышедшая из-под юрисдикции СПЦ и мечтающая об автокефалии, активно, порой даже агрессивно атакует материнскую церковь, особенно же, ту ее епархию, которая охватывает государственную территорию Черногории.

Сходство с Киевским патриархатом становится еще более заметно в связи с тем, что государственная власть откровенно сочувствует ЧПЦ и не сочувствует СПЦ.

Именно по этой причине местные раскольники апеллируют к органам власти, в которых видят союзников, не пытаясь умерить аппетиты, претендуя на все и сразу. Из объектов, принадлежащих СПЦ, черногорские "филареты" присмотрели себе наиболее привлекательные не только для канонической сербской Церкви, но и для самой Черногории и истории ее государственности. Среди них, к примеру, монастыри в Цетине и Остроге – места, без преувеличения сверхзначимые, культовые для исторической памяти черногорцев.

Государственная власть Черногории инициативы такого рода встречает весьма благосклонно. От имени правительства уже запущено сообщение о том, что храмы, объекты и имущество СПЦ в Черногории следует перевести в государственную собственность. Такая позиция создает для СПЦ и для Черногорско-приморской митрополии серьезнейшую угрозу. Черногорская власть уже перешла от слов к делу. Процесс, к сожалению, пошел. Силами специальной комиссии Управления по недвижимости предприняты попытки оспорить право собственности СПЦ на ряд объектов, мотивируя это тем, что некоторые записи в кадастровом реестре сделаны якобы неправильно. Все понимают, что в случае, если государство совершит акт изъятия имущества у СПЦ, то сразу же передаст его в управление и пользование ЧПЦ. Несмотря на очевидный противоправный характер этого плана, защищать свои права Церкви непросто. Приводимые ее юристами аргументы и доказательства, включающие сотни документов, которые подтверждают право владения храмами и другим имуществом, освященное столетиями, игнорируются.

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Комментируя электронную петицию сторонников ЧПЦ с претензиями и требованиями имущественного плана к СПЦ, координатор юридического совета Черногорско-приморской митрополии Велибор Джомич говорит: "Всем, кроме авторов этой петиции, и тех, кто ее подписал, известно, что право собственности в современных государствах европейского типа не зависит ни от петиций, ни от позиции медиа, но определяется правовыми нормами, подтвержденными документально, и законами, действующими в государстве. Если Черногория – европейская страна, то у ЧПЦ и СПЦ нет, и не может быть поводов для волнений". Мысль, безусловно, очень здравая и правильная. Смущает, разве что, только это "если": "если европейская". А если нет? Или если сегодня – европейская, завтра – не европейская, а потом, когда имущество отобрано и передано "своим", опять европейская?

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В Европе такие тонкости понимать и учитывать упорно не хотят, позволяя новым демократиям и их элитам "резвиться", как им вздумается. В Украине проблемы сербской Церкви понятны и близки. Борьба Украинской православной церкви за свои права, в том числе – имущественные, стоит у многих украинцев перед глазами.