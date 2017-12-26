Луценко менять нужно, но не на кого - Кравец

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Особенно актуальным этот вопрос встал после того, как всей Украине стало известно о встрече Юрия Луценко с олигархом Игорем Коломойским в кафе в далеком Амстердаме. А Игорь Коломойский до недавнего времени был одним из владельцев "ПриватБанка".

"Я требую отставки генерального прокурора Юрия Луценко", — заявил министр Данилюк.

Он также обвинил Луценко в затягивании расследования дел в отношении "ПриватБанка" при одновременно активных следственных действиях против должностных лиц Министерства финансов и Национального банка.

Кроме того, как отметил министр, генпрокурор дискредитировал себя атаками на новые антикоррупционные органы и неспособностью довести до суда важные для страны дела, и поэтому должен уйти в отставку.

"Мы приветствуем вчерашнее положительное решение Лондонского суда по заморозке активов бывших владельцев "ПриватБанка" до момента принятия решения по существу. Но это удалось сделать не благодаря поддержке прокуратуры — как это должно было быть, — а несмотря на все прямые попытки со стороны Генеральной прокуратуры помешать этому процессу", — отметил он.

Данилюк подчеркнул, что дело "ПриватБанка" — это "лакмусовая бумажка эффективности работы правоохранительных органов". Государство потратило почти 140 млрд гривен на докапитализацию "ПриватБанка" по той причине, что ранее из него были выведены деньги или предоставлены недостаточно обеспеченные кредиты, которые никто не возвращает.

"Это деньги каждого гражданина, каждого налогоплательщика, и они должны быть возвращены в государственный бюджет. Здесь недопустимы кулуарные договоренности и бездействие правоохранительных органов", — написал министр.

Он заявил, что Генеральная прокуратура Украины затягивает расследование дел относительно действий бывших руководителей и владельцев "ПриватБанка".

Но юристы сомневаются, что к словам Данилюка прислушается и президент, и депутаты.

"Повод для отставки Луценко — реальный. Если мы пропагандируем Европейские ценности, то логично, что после известия о встречи Луценко и Коломойского в Амстердаме, он подорвал доверие к власти. Но исходя из реалий, понимаем, что отставки не будет, учитывая то, что у президента просто нет кандидатуры, которую он мог бы назначить на эту должность. Он на должность главы Нацбанка не может найти человека уже больше года. Хотя финансистов много, много менеджеров, продающих конфеты, которые могли бы возглавить НБУ, но на должность генпрокурора никого нет. Финансист в этом кресле — это уже будет перебор, даже после Луценко. У президента нет запасных кандидатов, поэтому генпрокурор не уйдет в отставку. А Луценко сейчас найдет миллион оправданий этой встречи в Амстердаме и всех дел касающихся "ПриватБанка", — подчеркивает в комментариях РИА Новости Украина старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

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Что касается оснований для отставки — они есть, что касается отставки — ни президент, ни Луценко на этот шаг не пойдут, подчеркивает Ростислав Кравец. Даже не найдется необходимого количества депутатов, которые бы могли проголосовать за отставку, разве что, после снятия ограничений на ввоз наличных долларов, ВР может поддержать отставку.