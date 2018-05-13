Ничего не меняется. Скандальный "честный" отдых украинских чиновников

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Украинские чиновники давно известны своей любовью к заграничным курортам и люксовым гостиницам. Такой отдых афишировать не спешат, ведь рядовые украинцы мало верят в то, что министры или нардепы отдыхают на средства, заработанные честным путем. Подробнее о самых резонансных вояжах слуг народа последнего времени — в обзоре РИА Новости Украина.

Турецкий вояж Петренко

Министра юстиции Павла Петренко не так давно «засекли» на люксовом отдыхе в Турции. Кадры танцующего министра в сети обнародовал юрист Андрей Портнов, уточнив, что Петренко остановился на вилле Royal beach в отеле Maxx Royal Kemer Resort в курортном городе Кемер, номер в котором за одну ночь стоит от 3000 евро.

После появившейся публикации Петренко пустился в объяснения своего турецкого отдыха. В частности, он заявил, что никаких вилл за 3000 евро, естественно, не арендовал, а отдохнул немного скромнее.

"Остановились в гостинице Maxx Royal Kemer. Нет, не снимал и не снимаю никаких вилл за 3000 евро в сутки. Сплошная глупость арендовать номера такой стоимости. Остановились в номере с выходом к бассейну", — сообщил министр в своем Facebook, добавив фото ваучера стоимости 4 дней отдыха, который предлагается отелем на конец мая в категории номера, где якобы отдыхал министр.

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При этом Петренко заявил, что номера ему на самом деле обошлись дешевле, поскольку их бронировали заранее.

Отпуск в Турции обошелся министру в общей сложности в 4400 евро, что составляет около 132 тысячи гривен. Петренко в своем посте на Facebook утверждает, что его доходы, отраженные в декларации, позволяют оплатить подобное путешествие. Отметим, что за прошлый год Петренко заработал 580 тысяч гривен в качестве зарплаты, а на его счетах хранится более 1,5 миллиона долларов.

Дорогостоящие каникулы Жебривского

Ценит хороший сервис заграничных пятизвездочных отелей и глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, который решил в марте отдохнуть не на Славянском курорте, а слетать с супругой в теплые Арабские Эмираты. Блогеры сообщали, что Жебривский остановился в пятизвездочном отеле One & Only Royal Mirage Dubai, где стоимость тоимость проживания составляет около 1000 долларов в сутки.

Жебривский в ответ не стал нарекать на маленькую зарплату, а заявил, что у него достаточно доходов, чтобы позволить себе такие дорогие каникулы.

Фото facebook.com/applecrysis Павел Жебривский с женой на отдыхе в ОАЭ

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"1,5 миллиона – дивиденды, 1 миллион гривен – материальная помощь от предприятия, на котором я являюсь акционером. Приблизительно, 600 тысяч [за год] заработная плата, 600 тысяч у жены зарплата и так далее. Я на день рождения на 5 дней поехал отдохнуть, какой-то человек сфотографировал, и все сайты показали, как Жебривский за тысячу долларов в день может себе позволить. Да, могу! Я за это налоги заплатил", – аргументировал Жебривский, который не был замечен ранее на отдыхе в регионе, которым руководит.

Роскошный отдых «простого» копа

Не отстают от министров и чиновников также полицейские. В начале весны журналисты обнародовали подробности элитного отдыха начальника управления защиты экономики в Запорожской области Александра Хименко. Осенью 2015 года Хименко с семьей отдохнул в гостинице люкс-класса в уже полюбившейся украинским чиновникам Турции.

После этого в честь дня рождения супруги Хименко арендовал 28-метровую яхту в Анталии, а недельный отдых в Турции обошелся копу минимум в 8 тысяч долларов. Эта сумма куда больше его официальной годовой зарплаты. Примечательно, что данные о своей жене, которая владеет большим домом и отелем на побережье Азовского моря, коп в декларацию не внес.

Годом позже чета Хименко выбрала уже другой, но не менее популярный курорт — остров Занзибар. Отдыхающие остановились в пятизвездочной гостинице, в котором стоимость недельного тура оценивается в более 80 тыс гривен.

Любовь к хорошему отдыху у Хименко можно понять, ведь главный борец с преступностью Арсен Аваков также любит отдыхать на солнечном побережье, правда, не в Турции, а Италии.

На курорт — за взятку

Наряду с этим, с элитным отдыхом везет в стране не всем. В марте правоохранители задержали главу Железнодорожной районной администрации Львовской области Тараса Гниду по подозрению в получении 105 тыс грн взятки. Речь шла о том, полученные Гнидой деньги были уплачены за проживание его семьи на роскошной вилле на Кипре с 6 по 13 июля 2018 года в отеле Louis Althea Kalamies Luxury Villas.

lviv.nashigroshi.org Фото виллы, где отдых Тарас Гнида

При этом за 2017 году Гнида задекларировал более 280 тыс грн зарплаты, его жена, которая работает главным бухгалтером на коммунальном предприятии, — еще почти 76 тыс гривен. Также наличными у чиновника было 19,7 тыс долл и 55 тыс грн.

Сообщалось, что взятку на отпуск Гнида требовал и получал за невмешательство в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, которые работают на территории района и за трудоустройство в органы местного самоуправления. Гниду на время расследования от работы отстранили, но позднее он уволился с занимаемой должности по собственному желанию.

А рядовым украинцам нельзя

Помимо тяги к роскошным виллам и морям заграницы чиновники не забывают не только следить, куда на отдых ездят простые украинцы, а еще по этому поводу возмущаться. Так, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш разразился гневным заявлением по поводу того, что украинцы продолжают ездить на отдых в Крым.

"Почему эти люди (украинцы – Ред.) туда (в Крым – Ред.) ездят? Почему в августе у нас самое большое пересечение границы с административной границей? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать? Это не проблема только государства, это проблема общества. Я не могу понять, например, как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль Российской Федерации?" — заявил министр.

Черныш особо подчеркнул, что министерство намерено "влиять на этот процесс", но не уточнил, как именно это будет происходить.