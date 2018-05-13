Ничего не меняется. Скандальный "честный" отдых украинских чиновников

Оксана Максимова, РИА Новости Украина
Украинские чиновники давно известны своей любовью к заграничным курортам и люксовым гостиницам. Такой отдых афишировать не спешат, ведь рядовые украинцы мало верят в то, что министры или нардепы отдыхают на средства, заработанные честным путем. Подробнее о самых резонансных вояжах слуг народа последнего времени — в обзоре РИА Новости Украина.
Турецкий вояж Петренко
Министра юстиции Павла Петренко не так давно «засекли» на люксовом отдыхе в Турции. Кадры танцующего министра в сети обнародовал юрист Андрей Портнов, уточнив, что Петренко остановился на вилле Royal beach в отеле Maxx Royal Kemer Resort в курортном городе Кемер, номер в котором за одну ночь стоит от 3000 евро.
После появившейся публикации Петренко пустился в объяснения своего турецкого отдыха. В частности, он заявил, что никаких вилл за 3000 евро, естественно, не арендовал, а отдохнул немного скромнее.
"Остановились в гостинице Maxx Royal Kemer. Нет, не снимал и не снимаю никаких вилл за 3000 евро в сутки. Сплошная глупость арендовать номера такой стоимости. Остановились в номере с выходом к бассейну", — сообщил министр в своем Facebook, добавив фото ваучера стоимости 4 дней отдыха, который предлагается отелем на конец мая в категории номера, где якобы отдыхал министр.
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При этом Петренко заявил, что номера ему на самом деле обошлись дешевле, поскольку их бронировали заранее.
Отпуск в Турции обошелся министру в общей сложности в 4400 евро, что составляет около 132 тысячи гривен. Петренко в своем посте на Facebook утверждает, что его доходы, отраженные в декларации, позволяют оплатить подобное путешествие. Отметим, что за прошлый год Петренко заработал 580 тысяч гривен в качестве зарплаты, а на его счетах хранится более 1,5 миллиона долларов.
Дорогостоящие каникулы Жебривского
Ценит хороший сервис заграничных пятизвездочных отелей и глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, который решил в марте отдохнуть не на Славянском курорте, а слетать с супругой в теплые Арабские Эмираты. Блогеры сообщали, что Жебривский остановился в пятизвездочном отеле One & Only Royal Mirage Dubai, где стоимость тоимость проживания составляет около 1000 долларов в сутки.
Жебривский в ответ не стал нарекать на маленькую зарплату, а заявил, что у него достаточно доходов, чтобы позволить себе такие дорогие каникулы.
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"1,5 миллиона – дивиденды, 1 миллион гривен – материальная помощь от предприятия, на котором я являюсь акционером. Приблизительно, 600 тысяч [за год] заработная плата, 600 тысяч у жены зарплата и так далее. Я на день рождения на 5 дней поехал отдохнуть, какой-то человек сфотографировал, и все сайты показали, как Жебривский за тысячу долларов в день может себе позволить. Да, могу! Я за это налоги заплатил", – аргументировал Жебривский, который не был замечен ранее на отдыхе в регионе, которым руководит.
Роскошный отдых «простого» копа
Не отстают от министров и чиновников также полицейские. В начале весны журналисты обнародовали подробности элитного отдыха начальника управления защиты экономики в Запорожской области Александра Хименко. Осенью 2015 года Хименко с семьей отдохнул в гостинице люкс-класса в уже полюбившейся украинским чиновникам Турции.
После этого в честь дня рождения супруги Хименко арендовал 28-метровую яхту в Анталии, а недельный отдых в Турции обошелся копу минимум в 8 тысяч долларов. Эта сумма куда больше его официальной годовой зарплаты. Примечательно, что данные о своей жене, которая владеет большим домом и отелем на побережье Азовского моря, коп в декларацию не внес.
Годом позже чета Хименко выбрала уже другой, но не менее популярный курорт — остров Занзибар. Отдыхающие остановились в пятизвездочной гостинице, в котором стоимость недельного тура оценивается в более 80 тыс гривен.
Любовь к хорошему отдыху у Хименко можно понять, ведь главный борец с преступностью Арсен Аваков также любит отдыхать на солнечном побережье, правда, не в Турции, а Италии.
На курорт — за взятку
Наряду с этим, с элитным отдыхом везет в стране не всем. В марте правоохранители задержали главу Железнодорожной районной администрации Львовской области Тараса Гниду по подозрению в получении 105 тыс грн взятки. Речь шла о том, полученные Гнидой деньги были уплачены за проживание его семьи на роскошной вилле на Кипре с 6 по 13 июля 2018 года в отеле Louis Althea Kalamies Luxury Villas.
При этом за 2017 году Гнида задекларировал более 280 тыс грн зарплаты, его жена, которая работает главным бухгалтером на коммунальном предприятии, — еще почти 76 тыс гривен. Также наличными у чиновника было 19,7 тыс долл и 55 тыс грн.
Сообщалось, что взятку на отпуск Гнида требовал и получал за невмешательство в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, которые работают на территории района и за трудоустройство в органы местного самоуправления. Гниду на время расследования от работы отстранили, но позднее он уволился с занимаемой должности по собственному желанию.
А рядовым украинцам нельзя
Помимо тяги к роскошным виллам и морям заграницы чиновники не забывают не только следить, куда на отдых ездят простые украинцы, а еще по этому поводу возмущаться. Так, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш разразился гневным заявлением по поводу того, что украинцы продолжают ездить на отдых в Крым.
"Почему эти люди (украинцы – Ред.) туда (в Крым – Ред.) ездят? Почему в августе у нас самое большое пересечение границы с административной границей? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать? Это не проблема только государства, это проблема общества. Я не могу понять, например, как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль Российской Федерации?" — заявил министр.
Черныш особо подчеркнул, что министерство намерено "влиять на этот процесс", но не уточнил, как именно это будет происходить.