Украинские робингуды берут гранатомет и объявляют власти войну

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

С такими темпами, с которыми то там, то тут взрываются здания, особенно в столице, очень скоро подрывники дойдут до правительственного квартала. Это серьезный сигнал для властьимущих, ведь не равен час и какая-то граната может залететь и в их кабинет не среди ночи.

Отомстили по полной

Плох тот солдат, который после службы в АТО не привез с собой на память будь-то гранату или патроны. А уж совсем хорош тот, кто прихватил гранатомет или какой-то ствол. В квартирах и домах многих украинцев, если хорошо поискать, можно найти кое-что из оружия. И это оружие, время от времени, дает о себе знать.

Не так давно неизвестный выстрелил из гранатомета в офис строительной компании "Киевгорстрой" в Киеве на улице Суворова. При осмотре оказалось, что выстрел повредил ресторан находящийся в здании и отдел продаж застройщика. Пока полиция не понимает кому именно хотел насолить стрелок — ресторану за плохое обслуживание и не чуткой отношение к клиенту или же застройщику. Но вред нанесен обоим.

Ранее в Киеве такой же атаки подверглось еще одно заведение общепита, в который неизвестный целенаправленно выстрелил из гранатомета. Тогда в полиции рассказывали, что по их версиям — это могли сделать как конкуренты, так и кто-то из обиженных на ресторан, возможно из числа бывших работников.

А на днях досталось офису "Киевэнерго", к счастью, под покровом ночи возле входа раздался взрыв. Тут уже явно, что это дело рук кого из должников, которому грозили, а, возможно, даже отрезали электричество.

Полиция ищет, да только не может никого найти. Даже после обстрела здания полиции в Ровно, не установили, у кого в руках был гранатомет. А ведь стрелок на тубусе от гранатомета оставил надпись: "За Белого Сашу. One shot, one hit. F*ck the police". Можно было предположить, что это месть за убийство при задержании руководителя ровенского отделения "Правого сектора" Александра Музычко, больше известного как Сашко Белый. А с того момента прошло больше года.

Градус кипения еще не тот

Как ни крути, а напряжение в обществе время от времени не только нагнетается, но выплескивается особенно с запуском гранат. Произошедшие в последнее время в Киеве ЧП со взрывами, по мнению эксперта по безопасности Сергея Шабовты, следствие радикализации общества. Но процессом радикализации управляет сама власть и ее общественные образования от С14 до "Народных дружин", от "Варт" до "Правого сектора".

"Они приучили общество к тому, что радикализм — это нормально. Так же как бить, стрелять, убивать, жечь и крушить. Это самая важная проблема. Кроме этого большая масса оружия на руках у населения деморализовала украинцев. Ведь те, кто еще лет десять назад не помышлял о том, что они могут взять в руки незаконное оружие, они спокойно приобретают нелегальное. И действуют по своему усмотрению, потому что знают, их защитить некому. Более того, общество сегодня дошло до того, что даже свои личные неприязненные отношения решает с помощью оружия. Даже граната на фоне всего этого выглядит детской шалостью", — комментирует РИА Новости Украина Шабовта.

Общество не любит власть, которая декларирует миллионы на фоне обнищания населения. Все люди которые немного ближе к власти рвут все, что можно рвать, а остальная масса остается на бобах.

"Вся ярость сейчас у украинцев на уровне кухонных разговоров. Ну или же мести на уровне районных начальников. Подъем градуса национального кипения возникает не сразу, а постепенно. Но прогнозировать, как обернется ситуация дальше, я не берусь. Но очевидно одно — оружия на руках у населения много", — подчеркивает Сергей Шабовта.

В то же время, если вспомнить, после того, как генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о том, что нардеп Надежда Савченко якобы планировала взорвать купол Верховной Рады гранатометом, а потом расстрелять депутатов не погибших под упавшей люстрой, многие украинцы ее в этом поддержали.