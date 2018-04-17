Трафик нелегального оружия никому не подконтролен - Шабовта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В полночь воскресенья, 15 апреля, в Святошинском районе столицы возле здания энергогенерирующей компании "Киевэнерго" прогремел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал, поврежден фасад и окна здания, также выбиты две двери. Предварительно сообщается, что неизвестный мог применить гранату. По факту взрыва начато уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

kyiv.npu.gov.ua Взрыв возле здания "Киевэнерго" в Святошинском районе столицы, 15 апреля 2018

Напомним, накануне в Киеве из гранатомета обстреляли здание "Киевгорстроя".

О причинах участившихся случаев взрывов в Киеве рассказал президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, події останніх днів у столиці із використанням гранатометів та гранат — це пов'язані між собою події чи окремі випадки?

— Я хотів би сказати, що в мене зараз нема очевидних якихось мотивів, які би пов'язували ці дві події. Я думаю, що в кожному локальному випадку були свої адресати. І, як то кажуть, свої повідомлення зроблені за допомогою зброї вибухової в тому і в іншому випадку.

Загалом наскільки кульгає у правоохоронців облік вибухівки і іншого озброєння?

— Враховуючи той неймовірний трафік незаконної зброї, яка, на жаль, в першу чергу сьогодні має рух зі сходу України — це фактично непідконтрольний процес. І хоча ми бачимо чимало повідомлень про те, що знаходяться в тих чи інших регіонах України, в першу чергу, тих, що наближені до сходу саме, якихось схованок зі зброєю, то в цілому взяти все під контроль не достає ні сил, ні досвіду самій правоохоронній системі.

Як важко розслідувати такі справи?

— Як правило, по-перше, ці схованки анонімні і я і не чув, щоб по ним саме зв'язувались з якимись конкретними особами, які це накопичували з якоюсь метою і т. д.. Тому що в більшості випадків, на жаль, це треба розглядати як ланки якоїсь комерційної справи, тому що сама зброя давно вже стала предметом активних продаж, в тому числі і в Західну Європу. І такої відчутної практики, щоб вона мала судовий вихід, вона настільки поодинока, що говорити про те, що якесь системне переслідування, відпрацьовані способи доказової роботи і вироки суду — її в Україні вкрай мало.

Зараз у "Київенерго" заявляють, що посилять заходи безпеки в офісах компанії. Які це можуть бути заходи? РИА Новости Украина Корнейчук: "охота" за нелегальным оружием – отвлекающий маневр

— Я переконаний в тому, що" можливо, в першу чергу, те, що стосується "Київенерго", ми бачимо, що зараз в Києві практично планується перерозподіл по відношенню до енергогенеруючої компанії, і, можливо, навіть з цим пов'язаний вибух сам, можливо. Але ж з іншого боку, я розумію, що компанія навіть після такої події вже має переглянути своє ставлення і тактику забезпечення. Це будуть перевірки, це можливо будуть додаткові якісь засоби з точки зору відеомоніторингу, покращення, посилення пропускної системи. У "Київенерго" є можливість залучити фахівців, їх достатньо на сьогодні. І, до речі, на "Київенерго" достатньо потужні охоронні компанії працюють, тому, я думаю, що тут буде все зрозуміло.

Повертаючись до нелегального обігу зброї, наскільки розширений в нас чорний ринок зброї, і як на його наповненість впливає АТО?

— Треба зрозуміти, що от сама ситуація зі зброєю, її ринок напряму пов'язані зі сходом, пов'язані з тими економічними проблемами, які існують, на жаль, в державі. Тому що заробляння грошей — це не тільки якісь сплановані, потужні операції, на рівні арсеналів, частин якихсь, а ми бачимо чимало випадків, коли поодинокі звільнені в запас воїни АТО тягнуть з собою хоч би гранату, хоч би щось. Зрозуміло, що в першу чергу, саме з тим, щоби продати її і, можливо, мати якийсь фінансовий запас. Хоча насправді це жахливо розуміти, що люди в такий спосіб собі роблять кишенькові гроші, тому що продана зброя завжди має шанс десь вибухнути і забрати чиєсь життя.

По-перше, вона неліцензована, тобто незрозуміло звідки взялася і чи виконані правила безпеки і щодо утримання цієї зброї, і щодо збирання цієї зброї, так би мовити, але, якщо вона є легальною по суті, вже те, що вона потрапляє на руки нелегально, також є великою проблемою?

— По-перше, у нас казати про якесь ліцензування не доводиться, у нас взагалі відсутній закон в Україні, який би в якійсь спосіб регулював саме питання обігу зброї цивільного призначення. А вся інша зброя взагалі згідно з діючим законодавством підлягає тільки оберту в системах силових, правоохоронних системах, це прописано і законами, і наказами. Але те, що відбувається зараз — це абсолютно незаконні дії, і, на жаль, держава не справляється з тим, щоби якось їх керувати, і от той хаос, він породжує і насильство, і використання зброї на рівні побутових конфліктів. Ми таких ситуацій сьогодні практично кожен день маємо майже в кожному регіоні України. І, на жаль, я думаю, що це процес, який поки не зупиняється.

До речі, щодо різних регіонів України. Чим ви можете пояснити те, що у нас майже всі регіони мають більш-менш однакову статистику за кількістю випадків використання вибухівки чи іншого озброєння?

— На сьогодні сталась відчутна радикалізація суспільства, скажімо, навіть такі явища, як соціальна агресія, воно стало ледь не часткою нашої культури. І це абсолютно рівномірно розповсюджується по всій території України. Це зайвий раз свідчить, що агресія, що наявність зброї не прив'язана тільки до Сходу, а вона розтягнулась по всій території України, і це, в першу чергу, задача для правоохоронної системи, але це і проблема для суспільства, практично в кожному регіоні треба бути напоготові і дуже пильно себе поводити.

Яким чином можна перекрити канали постачання нелегального озброєння із зони АТО і загалом покращити ситуацію із криміногенною ситуацією?

— Я переконаний, в першу чергу, що, на жаль, сама ситуація в Україні на сьогодні зі зброєю в певній мірі є калькою того, в якому стані суспільство перебуває, чимало проблем, починаючи з економічного, політичного, соціального рівня. Це все породжує і базис для розвитку кримінального світу, і покращує його умови існування. Тому принципово має все ж таки змінитись ситуація в самій державі, це перше. По-друге, звичайно, чимало недоліків в роботі різних ланок правоохоронної системи, але, мені здається, що головне — вона мало апелює до самого суспільства, не знаходить шляхи підтримки суспільства, я думаю, можливо, поменшало би випадків. І останнє — я прихильник того, що в державі, все ж таки, не дивлячись на всю складність, має з'явитись закон про обіг цивільної зброї. У нас виходить ситуація, коли всі народні депутати, керманичі вищих ланок влади озброєні, тому що вони отримали якусь нагородну зброю, до речі, для всіх велике питання, що вони таке роблять, що їх нагороджують — і міністри, і керівники СБУ, і інших силових структур. А з іншого боку, у самого суспільства, у пересічних громадян, які законослухняні, вони не мають жодного вибору, а як себе захищати від тої злочинності, я думаю, що це десь не дуже далека перспектива, все ж таки розгляд і прийняття такого закону.

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Ранее эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко заявлял, что использование оружия не бытовом уровне — недоработка СБУ.

А эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук отметил, что легализация оружия уравняет шансы преступников и простых украинцев.