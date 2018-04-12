Рудяков: Трамп приглашает Россию на "танец по-американски"

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент США Дональд Трамп продолжает изумлять и шокировать мир своей непоследовательностью и непредсказуемостью. Если раньше глава Белого дома вступал в заочную жесткую дискуссию с лидером КНДР Ким Чен Ыном, то теперь Трамп обратился к России.

Комментируя в Twitter возможность того, что РФ будет сбивать американские ракеты в Сирии, призвал Россию "приготовиться", потому что США намерены использовать новые и "умные" вооружения.

Правда, уже примерно через полчаса американский президент фактически предложил России дружить и отказаться от гонки вооружений.

Задача США – проверить оружие России

Цель и мотивация Трампа понятны: признание всеми, кого он пугает и дрессирует, главенства и доминирующего положения Америки в мире, считает политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

Так было – по другой мотивации – с Кореей, так происходит и с Россией, добавляет он в комментарии РИА Новости Украина.

"Но почему с Россией пошли такие твиты, чуть ли не взаимоисключающие? Хотя они чисто внешне взаимоисключающие. Кажется, что при всем разбросе позиции и формулировок там есть своя внутренняя логика. Она следующая: Путин 1 марта в послании Федеральному собранию показал свои новые образцы вооружения. И американцы, естественно, были неприятно удивлены некоторыми из них. Соответственно, теперь задача американцев номер 1 – проверить, на сколько эти образцы вооружений уже готовы, на сколько они соответствуют тому, что было показано и так далее", – рассказал Рудяков.

Эту задачу, собственно, США и решают сейчас на всех уровнях.

У Путина – своя задача, отмечает политолог.

"Он это и сказал в послании Федеральному собранию: "Послушайте нас! Тогда не послушали, послушайте сейчас!" А американцы не собираются слушать Путина, потому что если слушать Путина, тогда нужно с ним играть, как с равным партнером", – пояснил эксперт.

Опасность военных "щелчков по носу"

Сейчас Трамп, подчеркивает Рудяков, нанес удар через новый раунд санкций, которые крепко ударили по российской экономике.

"Теперь Трамп предлагает, повышая ставки, предельное военное обострение в Сирии. И вместе с тем предлагает вариант избежать этого столкновения. Но избежать этого столкновения на американских условиях. А призом за это будет, как он написал в Twitter, что "мы в экономике можем помочь – это нам легко сделать". Мне кажется, это такое предложение к танцу, но в американской манере. Сначала нахлестать по щекам и всем остальным, чаще, местам, а потом сказать, что давай потанцуем, будем со мной дружить, ты слушай, что я тебе говорю, приказываю делать", – сообщил политолог.

Но вопрос в том, на сколько сейчас России и Владимир Путин готовы слушать то, что говорит Америка и "продолжать оставаться в полусогнутой оборонительной позиции", добавляет эксперт.

"Путин, когда говорит "Послушайте!", он имеет в виду "Услышьте наши интересы", которые пока, по сути, у России обрублены даже возле ее границ. Вопрос в том, насколько сейчас Путин будет готов к компромиссу на тех условиях, которые предлагает Америка. Не захотят ли русские немного заступить, щелкнуть Америку по носу, чтобы те пришли в себя и стали говорить с менее агрессивным пафосом", – уверен Рудяков.

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А все эти "щелчки по носу", к сожалению, происходят в кровавом виде.

"Я не верю, что будет какой-то выход за пределы сирийской местности, где все это происходит, но локально, к сожалению, мне кажется, может быть. Сейчас, в течение трех суток, могут быть очень неприятные, с человеческими жертвами, столкновения военного характера", – спрогнозировал политолог.

Химатака: история конфликта

Напомним, Запад обвинил сирийские власти в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии. Президент США Дональд Трамп в понедельник обещал принять решение о действиях против Сирии в течение 24 или 48 часов.