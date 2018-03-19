Тренд дня: "запретили голосовать россиянам — скоро до нас доберутся"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В минувшее воскресенье в России состоялись выборы президента, в которых, по данным обработки более 99% протоколов участковых комиссий, побеждает действующий глава государства Владимир Путин.

При этом проведение выборов российского президента в Украине не обошлось без скандала. Перед голосованием Министерство внутренних дел Украины решило не пускать россиян в диппредставительства для участия в выборах. Голосовать могли только лица с дипстатусом. На этом фоне уже в день голосования пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой заявила, что по результатам выезда в российские диплучреждения, региональные представители уполномоченного в Одесской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях и в Киеве проинформировали, что нарушений недопуска обнаружено не было.

"Граждане РФ не обращались относительно нарушений их избирательных прав к региональным представителям или в центральный офис уполномоченного", — говорится в сообщении.

Также голосование по российскому президенту проходило и в Крыму. Президент Украины Петр Порошенко после голосования назвал выборы президента РФ на полуострове "очередным грубым нарушением Россией международного права". При этом Порошенко подчеркнул, что легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины. По мнению главы государства, очередная попытка Кремля "легитимизировать агрессию и аннексию" обречена на провал.

Многие украинские политологи и блоггеры прокомментировали запрет россиянам голосовать в Украине. По мнению политтехнолога Дмитрия Раимова, блокирование российских консульств и голосования — безумный стыд.

"Посольства, консульства России заблокированы. Так ли мы хотим мира в стране, что людям с российским гражданством не даём пройти на участок? Может они против идут, а мы что, не даём? Блокирование голосования — это не демократия. Там президента и без нас изберут. Мы же могли показать истинные ценности демократии и цивилизации", — отметил Раимов.

Он напомнил, что голосование за российского президента, в то время как Украина решила его запретить, прошло в США, Германии и Британии.

Публикация Дмитрия Раимова

"А знаете почему? Потому что договорились. Вот посмотрим, как дадут проголосовать 4 млн украинцам в России. Аргумент "мол перекрыли чтобы не было провокаций" слаб. Это значит что иначе порядок не можете обеспечить. Никак. Слабость, а не власть. И стыд. Просто стыд", — подытожил политтехнолог.

Блоггер Александр Скубченко в этой связи напомнил, что в Украине это уже не первый прецедент с запретом голосования. Так, в 2014 году права голоса в стране лишились переселенцы.

"В 2014 они запретили голосовать 1,5 млн переселенцев Донбасса, сегодня — россиянам, завтра они просто узаконят свою диктатуру и отменят все выборы. Так и живем: от худшего к ужасному", — уточнил Скубченко.

Публикация Александра Скубченко

Также он обратил внимание на слова Путина, заявившего о том, что все голосовавшие — "большая, многонациональная команда".

"Отсюда и такая колоссальная поддержка. Как только будущий президент Украины обратится к многонациональной команде, а не к какой-то нации, как делали все предыдущие, тогда только у Украины появится шанс. Шанс на единение и будущее. А так — лишь диктат "нации" и лишь её президент с практически нулевой поддержкой", — считает блоггер.

Публикация Александра Скубченко

В свою очередь журналист Вячеслав Чечило прокомментировал скандальное заявление нового омбудсмена Людмилы Денисовой по выборам.

"Новый омбудсмен Денисова не заметила нарушений прав граждан России, живущих в нашей стране и желавших тут проголосовать… Нечего удивляться. Омбудсмен в Украине это типа как Конституционный суд. Попадают туда по политическим квотам, делают то, что говорят, и пилят за это бюджетные деньги. Нафиг эти институции стране не нужны. Впрочем, остальные вакансии на госслужбе заполняются также. А, значит… Да ну, бред какой-то", — отреагировал журналист.

Публикация Вячеслава Чечило

Политолог Владимир Корнилов сыронизировал, что нарушение прав россиян на выборах — "не омбудсменское дело".

"Все что вам надо знать об омбудсмене на Украине. Она не выявила фактов недопуска граждан России на избирательные участки на Украине!!! Ни новостей не смотрела, ни заявлений МВД не слышала. Не омбудсменское это дело", — резюмировал Корнилов.

Публикация Владимира Корнилова

В свою очередь политолог Кирилл Молчанов считает, что Порошенко, несмотря на свои заявления, все равно признает Путина легитимным.

"Мне не понятно зачем Порошенко постоянно говорит что не признает выборы в Крыму, если все равно признает Путина легитимным президентом, о чем наверняка ещё позвонит и поздравит, но это мы уже узнаем от пранкеров", — выразил мнение Молчанов.

Публикация Кирилла Молчанова

Наряду с этим, политический аналитик Дмитрий Корнейчук уверен, что с победой на выборах Путина украинские политики "могут спать спокойно".

"В общем, Путина вновь избрали. Поэтому западные и украинские политики могут спокойно спать. Ведь Путин завтра опять нападет. И можно с ним опять бороться. Да как же бы они жили без Путина? Великого и ужасного Путина", — подчеркнул эксперт.