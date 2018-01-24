Гаврилечко: это немыслимо — 2/3 семей не могут оплатить коммуналку

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Государственная служба статистики Украины подсчитала, что в прошлом году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 30,2% — до 3,98 миллиардов гривен по сравнению с 2016 годом. При этом, по данным официальной статистики, цены на жилищно-коммунальные услуги в прошлом году выросли на 26,7%.

По оценке аналитико-исследовательского центра Институт города, в прошлом году задолженность украинцев за коммунальные услуги выросла до 30 миллиардов гривен.

В 2017 году субсидии на оплату услуг ЖКХ, по данным Госстата, получили 8,8 миллионов домохозяйств, что на 1,1 миллионов или на 14,7% больше, чем в 2016 году. В городских населенных пунктах субсидии получили шесть миллионов домохозяйств, в сельской местности – 2,7 миллиона. Всего в 2017 году за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 8,2 миллионов домохозяйств, и это на 10,3% больше, чем годом ранее.

По мнению эксперта Фонда общественной безопасности Юрия Гаврилечко, тенденция с ростом долгов по ЖКХ и высокой зависимостью населения от субсидий продолжится и в текущем году.

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"В этом году снова будут долги по субсидиям, части народа в субсидиях будут отказывать. Постановление Кабмина номер 187 заканчивает свое действие 31 марта, и цена на газ должна измениться, а поскольку цена на нефть выросла в прошлом году, то, скорее всего, цены на газ в Украине начнут расти с 1 апреля. И для тех, кто будет обращаться за субсидиями, случатся незадачи, но таких очень немного, потому что большинство оформляют субсидии до начала отопительного сезона", — сказал РИА Новости Украина Юрий Гаврилечко.

Как повлияет рост минимальной зарплаты на количество субсидиантов, по мнению эксперта, можно будет сказать только после того, как будет известна новая цена на газ и отопление.

"С одной стороны, минимальная зарплата выросла, следовательно теоретически количество субсидиантов может сократиться, но очень теоретически, потому что большинство получателей субсидий — пенсионеры, а для них рост пенсий в этом году не предусмотрен. Поскольку цены на коммуналку будут расти, электроэнергия для промпотребителей уже подорожала, а значит подорожает как минимум холодная и горячая вода и водоотвод, потому что насосы работают на электроэнергии. Уже подорожал бензин и дизтопливо, следовательно подорожает вывоз мусора, плюс теперь мусор нужно перерабатывать, а для этого нужны деньги, иначе никто этим заниматься не будет. То есть, чтобы сказать, на сколько изменится количество получателей субсидий, нужно будет посмотреть на новые цены на коммуналку, а делать выводы только на изменении размера минимальной зарплаты, неразумно", — пояснил Гаврилечко.

При этом эксперт обратил внимание, что почти 9 миллионов домохозяйств в Украине не могут оплачивать коммунальные услуги самостоятельно.

"Я не могу вспомнить ни одну страну в мире ни в один период, ни за одно десятилетие, что двадцатого века, что двадцать первого века, чтобы такое было. В Украине всего 14 миллионов домохозяйств, соответственно субсидии получают две трети населения", — подчеркнул Гаврилечко.

Как отметил эксперт, на сегодня государство является крупнейшим должником по субсидиям, вследствие чего у компаний, поставляющих жилищно-коммунальные услуги нет, средств на модернизацию и замену стареющих советских коммуникаций.

"Государство должно порядка 30 миллиардов гривен, население должно еще 30 миллиардов гривен, а у нас всего рынок ЖКХ порядка 100 миллиардов гривен. Это 60% неплатежей! Поэтому существуют серьезные риски того, что скоро вся Украина окажется в ситуации, в которой оказались жители города Прилуки, где произошла настоящая коммунальная катастрофа – после крупного прорыва канализации местные жители остались без воды, а их дома утопают в фекалиях", — прогнозирует Гаврилечко.

При этом, по мнению эксперта, монетизация субсидий приведет к тому, что долги по субсидиям будут расти.

"Когда при такой дикой задолженности государства в системе начинают кому-то отдаваться живые деньги, это означает, что кому-то они точно так же не достаются. Это украинская реальность", — подытожил Гаврилечко.