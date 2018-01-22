Город в Черниговской области заливает фекалиями, жители готовы к катастрофе

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Прилуках (Черниговская область) произошла авария на коллекторе, из-за чего в городе уже несколько дней не подается питьевая вода.

Местные жители сообщают, что идут поиски места прорыва, однако мощностей коммунальной техники не хватает для ликвидации аварии.

Читайте также: Черкассы в плену желтого снега — спецкор

"Даже место прорыва ищет ВНИМАНИЕ частный экскаватор, нанятый волонтерами! Так как власти замалчивают это все! Кстати, его мощностей не хватает, нужный трактор есть в Чернигове но, ВНИМАНИЕ — он поломан!!!!!", — сообщила в Facebook Виктория Кузьмук со ссылкой на своих родственников.

Она также опубликовала фотографию разрытого коллектора в центре Прилук.

Читайте также: В Одессе люди на улицах стоят по колено в ледяной воде — спецкор

По словам Кузьмук, горожане готовятся к техногенной катастрофе и даже набирают в ванны снег, чтобы заменить им воду: "Люди, включая мою свекровь, набрали воды и готовятся к повторению катастрофы 1983, когда город был без воды 2 недели! У жителей в домах и на огородах фекалии идут назад через трубы и через землю. Госпожа мэр сказала "я на больничном". В интернете уже есть фото, где люди набирают в ванные снег, благо его там сейчас много".

Фото Facebook Виктория Кузьмук Ванна с оттаявшим снегом в Прилуках Черниговской области

Ранее сообщалось, что Черкассы оказались без водоснабжения из-за аварии на электрической подстанции. Там жители также собирали снег, чтобы использовать его как техническую воду после оттаивания.