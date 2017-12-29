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    Тарифы на коммуналку поднимут в 2,5 раза в 2019 году - эксперт

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    Бывший член НКРЭКУ Андрей Герус отметил, что сегодня тарифы для малого и среднего бизнеса где-то в 2,5 раза выше, чем тарифы для населения.
    Счета ЖКХ
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует повысить цену угля в тарифе на электроэнергию на 26%. Повышение объясняют тем, что средняя рыночная цена угля на европейском рынке выросла в 2017 году уже выше заложенных прогнозов на следующий год.

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    В свою очередь такое повышение может повлечь и подорожание электроэнергии на 10%. Эксперты полагают, что повышение цен, скорее всего, ляжет на плечи не бытовых потребителей.

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    Закон о рынке электроэнергии предусматривает, что в 2019 году тарифы для населения и бизнеса должны быть на одном уровне, то есть для населения их должны увеличить в 2,5 раза. Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы высказал бывший член НКРЭКУ Андрей Герус.

    "У нас сегодня тарифы для малого и среднего бизнеса где-то в 2,5 раза выше, чем тарифы для населения. У нас принят закон об электроэнергии, и в 2019 году должно быть имплементация этого закона, то есть переход к новой модели рынка. Переход к новой модели рынка означает, что тарифы для населения и бизнеса должны быть на одном уровне. Поэтому в 2019 году, если этот закон будет выполняться и работать, снова начнется рост тарифов для населения", — подчеркнул бывший член НКРЭКУ.

    Ранее сообщалось, что в Киеве немного подешевеет отопление.

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