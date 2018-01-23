Дело "рюкзачков Авакова" идет по плану... К развалу

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Без лишнего шума дело Авакова-младшего "сливают". И ничего удивительного: как считают юристы, хорошо знающие, как работает система, все действуют согласно договору. В день очень пафосного и громкого задержания Авакова-младшего и проведенной им ночи в изоляторе МВД, папе был предложен вариант не пороть горячку, подождать, и спустя время дело замнут.

Так и происходит.

Наш добрый суд

После задержания сына главы МВД Александра Авакова, бывшего заместителя главы МВД Сергея Чеботаря и предпринимателя Владимира Литвина 31 октября, им избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Авакову-младшему надели электронный браслет. Также НАБУ настояло на аресте имущества фигурантов.

Однако спустя несколько месяцев все начало меняться.

В конце декабря суд снял арест с квартиры и трех машиномест в подземном паркинге по ул. Протасов Яр, 8 в Киеве, а также с квартиры по ул. Мироносицкая, 22 в Харькове Авакова-младшего. А накануне нового года Авакову разрешили отбыть за границу, сняв с него электронный браслет. И младшенький тут же укатил встречать Новый год в Италию – к папе.

Правда, как и обещал, вернулся 14 январе на допрос в НАБУ.

Следом за Аваковым тот же фокус проделал и замминистра Чеботарь. На днях Апелляционный суд снял арест с его имущества – квартиры и двух жилых домов, и отправил материалы дела обратно следственному судье.

Долготекущий процесс

Дело "рюкзаков Авакова" сходит на нет. Это понятно каждому юристу. Несмотря на резонанс и сложности в расследовании, его передавали из ведомства в ведомство. СБУ сняла на скрытую камеру, установленную в кабинете тогда еще замминистра МВД Чеботаря, процесс закупки дорогих рюкзаков, но этой записью так и не воспользовалась, а только слила ее в Интернет.

ГПУ открыла производство под давлением общественности, но очень долго его мусолила, по той причине, что новый генеральный прокурор Юрий Луценко не хотел ссориться с главой МВД Аваковым, чьи подчиненные закрыли уголовное дело в отношении его сына по смертельному ДТП. Именно поэтому ГПУ на радостях избавилась от дела, передав его НАБУ, а там уже детективы потсуетились и выяснили, что рюкзаки МВД закупала по заоблачным ценам.

Как было установлено, после назначения тендера на закупку рюкзаков Владимир Литвин, друг и бизнес-партнер Авакова-младшего, стал думать, как бы заработать. Так как собственного швейного цеха не было, производителей искали в интернете. Часть этих рюкзаков была пошита в учреждениях исполнения наказаний, на их предприятиях.

Стоимость пошива этих рюкзаков составляла от 60 до 130 гривен. А Нацгвардия закупала их по 2799 гривен. Всего закупили такой амуниции на 14,4 млн гривен. Как установила экспертиза, пошив таких рюкзаков обошелся в 555 гривен.

Телефонное право не отменено

Теперь это дело обречено болтаться между судами, Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), НАБУ, пока не умрет. Как считают юристы, по сути, это дело уже спустили на "тормоза", потому что "ворон ворону глаз не выклюет".

"Заметьте, что они действуют в рамках закона в отношении нашей так сказать политической элиты. Если бы судьи так же действовали в отношении простых граждан, мы бы жили в настоящем правовом государстве.



К сожалению, по другим у нас "заказуха", прессинг, фабрикации и прочее. И никто за это не несет ответственности. За все годы грабежа нас, народа, они научились заметать следы.

И никакие НАБУ не помогут с этим справиться.



НАБУ существует за счет американских денег и должно как бы быть независимо, но его контролирует САП – Холодницкий. И все действия НАБУ согласовываются с профруководителями САП. Скажем, детектив просит арест, идет к прокурору, руководитель которого Холодницкий – заместитель генпрокурора Луценко. И фактически финансирование САП происходит за счет госбюджета – налогоплательщиков. Facebook НАБУ Сам себя не похвалишь... НАБУ отчиталось о достижениях в 2017 году

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Борьба с коррупцией в Украине имеет декларативный характер. Не больше. Телефонное право у нас никто не отменял. Да они по-другому не умеют жить. Наша власть похожа на наркоманов, которые не могут остановиться, не могут не воровать, не решать вопросы для себя. Ведь сегодня они со своими же предприятиями заключают договоры с государством, проходят тендеры и по завышенным ценам продают товар. Немного перепадает производителям, но львиную долю себе оставляют. Люди и половины не знают того, что власть имущие делают, как зарабатывают на народе", – рассказывает адвокат Сергей Вилков.

Пока у власти в Украине будут подонки, побороть элитарную коррупцию мы не сможем, считает адвокат. Они грабят государство, уже доворовывают последнее.