Архаизация жизни. Крупнейшие вузы Украины: знания против холода

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Киевский национальный университет им. Т.Шевченко перевел всех студентов на дистанционное обучение. Такие меры предприняты в связи с тем, что ВУЗ не в состоянии оплатить отопление учебных корпусов и счета за электроэнергию. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по энергетике Андрей Герус.

"Формально – это называется "дистанционное обучение". Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации для дистанционного обучения у нас нет. Ну читайте книги, решайте задачи. У студентов свои планы: немного отдохнуть, немного подзаработать", – резюмировал он.

В Центре коммуникаций Университета им. Шевченко уточнили, что с целью уменьшить пребывание студентов в аудиториях в холодный зимний период с 24.01.2018 г. по 28.02.2018 г. факультеты и институты планируют проведение учебных и производственных практик за пределами Университета, написание курсовых и дипломних работ, а также выполнение задач самостоятельной работы.

Как заявил проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров, к сожалению, соблюсти комфортную температуру для обучения, особенно в старых корпусах, университет не может.

"Ни в коем случае не стоял вопрос об экономии. Это прежде всего забота по призыву студенческого парламента о здоровье наших студентов, преподавателей, которая обусловлена тем, что часть наших корпусов была построена в те времена, когда другие были стандарты теплообеспечения, энергосбережения, и на сегодняшний день придерживаться всех имеющихся условий относительно комфортной температуры для обучения мы не можем", — сказал Владимир Бугров в эфире радиостанции Голос Столицы.

В столичном ВУЗе подчеркивают, что обучающий процесс не остановлен, занятия проходят в ННЦ "Институт биологии и медицины" и на подготовительном отделении (в том числе для студентов-иностранцев), Военном институте, Колледже геолого-разведочных технологий и Оптико-механическом колледже, в Украинском физико-математическом лицее.

Парад каникул по всей стране

Об аналогичных планах заявил еще осенью заявил и крупнейший технический ВУЗ на Западе Украины – "Львовская политехника". Здесь перевести всех студентов на дистанционное обучение намерены в феврале.

Как сообщил проректор по научно-педагогической работе НУ "ЛП" Олег Давидчак, до 27 января в университете продолжается сессия. В этот период студентам пообещали обеспечить надлежащие условия обучения. При этом проводить экзамены станут только в некоторых корпусах, чтобы сэкономить на отоплении. Однако после двухнедельных каникул возобновлять занятия в корпусах руководство ВУЗа не станет. 25 тыс. студентов приступят к учебе только 3 марта 2018 года.

О продлении зимних каникул до конца февраля заявили высшие учебные заведения Одессы. Студенты будут отдыхать до 25 февраля. Не проводят обучение Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, Национальный университет "Одесская юридическая академия", Одесская национальная академия пищевых технологий, Южноукраинский национальный педагогический университет им. Ушинского и др.

Или зарплата, или тепло

Директор Департамента высшего образования Минобразования Олег Шаров отмечает, что руководители украинских вузов сталкиваются с нелегким выбором.

“Действительно существует проблема нехватки средств на отопление. Эта проблема — не нова. Я думаю, что вы знаете, что с 2014 года все-таки первым приоритетом бюджета Украины является безопасность и оборона. И конечно, где-то средств не хватает, в том числе и на коммунальные услуги для образовательных учреждений. Поэтому такая ситуация, когда руководитель учреждения высшего образования стоит перед выбором — профинансировать какие-то действительно необходимые для образовательного процесса, для педагогов, для студентов расходы, или потратить очередной миллион гривен на отопление. И я думаю, что руководители учебных заведений принимают рациональные решения, когда ищут различные варианты совершенствования образовательного процесса для того, чтобы не ухудшить качество подготовки, и в то же время направить средства именно на образовательные проблемы, образовательный процесс”, — сказал Шаров в эфире радиостанции Голос столицы.

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Особый резонанс и возмущение в прессе вызвало сообщение именно о крупнейшем ВУЗе страны. То, что масса ВУЗов, преимущественно региональных, уже несколько лет практикует подобное — стало привычным делом: дело всего лишь в удлиненных зимних каникулах и покромсанных учебных планах. Но качеству обучения это, несомненно, наносит ущерб.

"Благодаря масс-медиа ищут зраду именно в Красном корпусе, хотя ее там нет. Дело в том, что никто не задумался над тем, сколько будет стоить отопление тех же ВУЗов после роста цены на газ до "экономически обоснованного уровня". Собственно, и в 90-е годы, когда газ стоил копейки, в аудиториях ВУЗов было холодновато — топили еле-еле. А уже с такими ценами никакие контракты, даже если будут брать за обучение, как в Европе, все равно денег не хватит, потому что учебные площади, которые ВУЗы могли себе позволить при Советском Союзе (собственно, тогда создавалась учебная база) — громадные. Собственно, хотели рынок — пожалуйста, рыночные цены и придется действительно переходить на какие-то дистанционные формы обучения. Подняли шум сейчас, но такая практика существует уже несколько лет, особенно с 2015 года такое практикуют, потому что нечем платить за отопление аудиторий, чтобы там температура была выше 10 градусов (а в одном из университетов реально была температура 10 градусов в аудитории, и находиться там можно было только максимально утеплившись, потому что просто двухчасовое пребывание в аудитории могло привести к серьезным заболеваниям). Это закономерное следствие, поскольку никто не думал о последствиях, которые мы уже видим. Такие вещи не лучшим образом сказываются на учебном процессе. Конечной точкой является то, что молодежь отбывает в те страны, где можно учиться в куда более комфортных условиях", — считает политолог, руководитель Аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Учебный год по-новому?

Есть мнение, что если учебный процесс в ВУЗах де-факто привязан к погодным условиям, то целесообразно полностью переформатировать даты учебного года. Поскольку иначе итог будет печальным-ухудшение качества знаний у выпускников, что в перспективе отразится на всех сферах деятельности государства.

“Учитывая информацию о прекращении учебного процесса в вузах вследствие необходимости энерго- и финансоекономии в зимнее, стоит вообще переосмыслить даты учебного года: начинать учебный год весной — начало/середина марта. Учиться в течение лета с двухнедельным выходом на каникулы после окончания семестра и сдачи экзаменов в июне/июле. Второй семестр — с августа по ноябрь/начало декабря. Нынешнее состояние псевдоудаленного обучения является не только имитацией учебного процесса, но и нарушением непрерывности занятий и продуктивной деятельности студентов и преподавательского сообщества”, — предлагает глава совета общественной организации "Точка роста: образование и наука", кандидат экономических наук, доцент Светлана Благодетелева-Вовк.

"Европейская" цена на газ в Украине все больше отдаляет нас от той же Европы.

"Поскольку топить соломой и кизяками огромные аудитории — не реально, поэтому похоже, как и в архаичном украинском селе, зимой все отдыхают, готовясь в весенне-летнему посадочному сезону, к деревенской страде", — считает Золотарев.