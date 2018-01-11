Скаршевский: правительство грабит уже малоимущих граждан

Анна Лаба, РИА Новости Украина

По мнению экономического эксперта Виктора Скаршевского, чтобы понять, как живут сейчас украинские граждане, можно смотреть на индексы потребительской инфляции, абсолютные показатели минимальных зарплат, прожиточного минимума, но можно и посмотреть на социологические опросы и данные Госстата.

"Недавнее социологическое исследование Киевского международного института социологии показывает, что 5 миллионов украинских граждан считают, что они недоедают. По данным Госстата, почти 7 миллионов украинских семей получают субсидии на жилищно-коммунальные услуги, то есть они не в состоянии оплатить даже оплатить жилищно-коммунальные услуги. И 17 миллионов украинских граждан имеют доход ниже фактического прожиточного минимума, то есть ниже 4 тысяч гривен. Это краткая характеристика, которая дает очень явную и понятную картину о социальной жизни наших граждан", — сказал Виктор Скаршевский на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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При этом экономист определил две четкие тенденции, которые следуют из макропоказателей 2017 года: замедление экономического роста, и без того очень маленького и непонятного, и ускорение инфляционных процессов.

"Если в 2016 году экономика выросла на 2,3%, то в прошлом году — меньше будет 2%. А по поводу инфляции, то в 2017 году по отношению к 2016 году цены выросли на 14,4%. Напомню, что в бюджете на 2017 год правительство закладывало инфляцию в размере 8,1%. Национальный банк также закладывал 8%, Мировой банк, Международный валютный фонд тоже говорили,что инфляция в 2017 году не превысит 8,5%. То, что инфляция превысила 14% — очень плохо для украинских граждан, особенно самых бедных, потому что именно на показатель инфляции, который закладывается в бюджет, индексируются социальные расходы. То есть получается, так как занижена инфляция, наше правительство вместе с Верховной Радой украло у самых бедных деньги, на которые должны были проиндексировать социальные расходы. Получается, что инфляция в полтора раза превысила правительственные прогнозы и прогнозы всех остальных международных финансовых организаций", — подчеркнул Скаршевский.

По мнению экономического эксперта, Национальный банк борется с ростом инфляции монетарными методами, повышая учетную ставку, хотя причина роста цен имеет немонетарный характер. Поэтому не стоит ожидать, что действия НБУ буду иметь положительный эффект.

Кроме того, по словам эксперта, в прошлом году правительство пересмотрело методологию расчета индекса потребительских цен.

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"Они уменьшили долю расходов на питание с 51% до 41%. Цены на питание резко выросли, люди тратят на питание, у меня такое впечатление, даже больше, чем 51%, а они уменьшили, и это влияет на уменьшение общего индекса цен. Плюс они очень сильно занижают расходы украинских граждан на жилищно-коммунальные услуги: по новой методологии граждане тратят всего 7,5% на услуги ЖКХ. Хотя, даже если посмотреть на систему национальных счетов, которую рассчитывает Госстат, там по этой статье украинцы тратят 12,5%. То есть такими небольшими махинациями, по моим оценкам, прошлогодняя инфляция занижена на 3-4% — она составила на 14%, а скорее всего 17-18%, если сравнивать по прошлой методологии. Причем, еще в чем махинации, манипуляции правительства и Госстата: они не пересмотрели по новой методологии прошлые года — сравнивать невозможно. Что еще раз указывает на то, что они это специально задумали, чтобы занизить показатели инфляции. Плюс они уменьшили количество товаров, которые используются в расчете для инфляции: было 335, стало 328. Вроде бы не на много, но если сравнить с другими странами, это в два-три раза меньше. Например, в Италии 1200 товаров используется, в других странах по 700-800, чтобы более точно обозначать инфляцию. То есть, Нацбанк неправильно борется с инфляцией, а правительство манипулирует цифрами", — отметил Скаршевский.

По мнению экономиста, социальные стандарты в Украине не растут, поскольку, когда правительство начинает говорить о социальных стандартах, они ссылаются на двукратный рост минимальной заработной платы.

"В этом году с 1 января она выросла с3200 грн еще на 523, в бюджете записано, что с второго квартала, если все будет в порядке, то ее увеличат до 4200 грн. И складывается впечатление, что это растут социальные стандарты. Но нет: перед тем, как повысить в два раза минимальную заработную плату правительство ее отвязало от всех социальных стандартов. Прежде всего отвязало от прожиточного минимума. А прожиточный минимум составляет 1700 гривен, а к концу года он составит 1853 грн. Плюс 9% не является ростом, поскольку фактический прожиточный минимум составляет 4 тыс. гривен. То есть. Правительство социальные стандарты не повышает, во всяком случае, они совершенно оторваны от жизни", — подчеркнул Скаршевский.

Экономический эксперт напомнил, что в 2018 году индексации пенсий на уровень инфляции не будет.

"Социальные стандарты по факту не растут, инфляция растет опережающими темпами, люди, к сожалению, будут дальше беднеть. Обеднение продолжается, но ни правительство, ни Национальный банк не принимают никаких адекватных решений. А если учесть, что этот год — предвыборный, то никаких средне-долгосрочных решений, которые могут повлиять на улучшение уровня жизни украинских граждан, к сожалению, ожидать не стоит", — заключил Скаршевский.