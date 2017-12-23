Хроника 22 декабря: Вердикт Стокгольмского арбитража, падение биткоина

Анна Лаба, РИА новости Украина

"Нафтогаз" заявил, что выиграл суд у "Газпрома"

Стокгольмский арбитраж вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину.

Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

"Нафтогаз" счел решение суда в Стокгольме победой и оценил свой положительный эффект от него в 75 миллиардов долларов.

США одобрили поставки Украине оборонительного вооружения — официально

Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета, сообщила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт. По сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников Администрация президента США одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin.

Климкин назвал условие введения визового режима с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил возможности введения визового режима с РФ в будущем, если украинские власти не устроит качество работы биометрического контроля на границе.

"Сначала биометрика, потом заявление о том, что они (граждане РФ — Ред.) будут заезжать на нашу территорию, а потом третье – это контроль на нашей территории. Если эти три стадии не заработают, тогда нам необходим визовый режим, но биометрический", — сказал Климкин.

В Кремле озвучили условия возвращения российских наблюдателей в Донбасс

В Кремле допускают возвращение российских офицеров в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе в том случае, если Киев прекратит "провокационные действия в отношении них и предоставит им возможность и условия для выполнения своей функции", заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Биткоин продолжил стремительное падение

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) вечером в пятницу продолжала дешеветь в рамках фиксации инвесторами прибыли, полученной при рекордном росте биткоина до 20 тысяч долларов в конце прошлой недели. По состоянию на 19.34 биткоин на бирже Bitfinex опускался на 22,72%, до 12,68 тысячи долларов, в ходе торгов пятницы цена биткоина падала до отметки в 10,7 тысячи долларов.

"Новогоднее" перемирие вступило в силу в Донбассе

В полночь в субботу, 23 декабря, в Донбассе вступили в силу договоренности о прекращении огня к новогодним и рождественским праздникам.

Несмотря на достигнутые договоренности, окраины Горловки и район населенного пункта Ясиноватая, которые находятся под контролем самопровозглашенной ДНР, подверглись обстрелу из стрелкового оружия, гранатометов и минометов различного калибра.

ЧП в аэропорту "Борисполь": самолет сошел с полосы

По данным СМИ, самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" сошел с полосы. "Аэропорт работает в штатном режиме – принимаем и отправляем рейсы. Ситуация, которая имела место утром, на работу аэропорта не повлияла", — сообщили в пресс-службе аэропорта. При этом в пресс-службе заявили, что произошедший с самолетом инцидент был "незначительным", никто из пассажиров не пострадал.