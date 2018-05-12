В Польше открыли храм славянских богов

РИА Новости Украина

В польском Вроцлаве впервые за сотни лет будет построен храм славянских богов. Он будет использоваться не только в религиозных, но и образовательных целях — посетители смогут познакомиться с давними обычаями и обрядами славян, принять участие в мастер-классах по пению, танцу и рукоделию.

Sputnik связался с инициатором строительства вроцлавским обществом славянских язычников "Ватра"(Watra). В интервью глава организации Рафал Мерски (Rafał Merski) рассказал о цели возведения храма, причине высокого интереса к язычеству в Польше и угрозах со стороны "радикальных католиков".

С какой целью строится храм и каковы его функции?

— Мы приверженцы родной, т.е. славянской веры, строительство храма позволит нам проводить наши обряды и общинные, и семейные как положено. Это главная причина, по которой мы хотим его построить. Вторая причина и одновременно функция храма — образовательная. Уроки песен, танцев, лекции, доклады и т.д., — все, что помогает популяризовать знания о традициях и вере славян, в том числе в историческом аспекте.

Как вы будете функционировать, находясь бок о бок с католиками?

— Наша группа работает уже 15 лет, думаю, ничего радикально не поменяется. Возможно, тот факт, что мы станем более заметными, повлияет как-то на общественную реакцию, но не должно быть никаких проблем, каждый может исповедовать свою религию, это нам гарантирует конституция.

Высок ли в Польше интерес к славянскому политеизму?

— Интерес к язычеству растет, и на это существует два ряда причин. Во-первых, все больше людей ищут свой духовный путь и обращаются к культурному наследию славян как наиболее близкому и естественному для них. Другие проявляют интерес к историческим вопросам, что также не может не радовать, потому что было бы хорошо, если бы поляки знали, откуда они произошли и во что верили их далекие предки.

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А кто жертвует деньги на строительство храма?

— Наш проект решило поддержать по-настоящему много людей, это нас приятно удивило. Мы не хотим денег от правительства или от ЕС, каждый злотый на строительство храма мы получили от людей, которые хотят нам помочь. Мы рассчитываем на дальнейшую помощь в этом вопросе, конечно, мы благодарим всех за уже внесенные пожертвования, вы замечательные!

pl.sputniknews Славянский обряд

Вы сталкивались с критикой со стороны общества/властей по поводу строительства храма?

— Мы не сталкивались ни с критикой, ни с проблемами со стороны общества или властей. Но появляются призывы со стороны более радикально настроенных католиков к уничтожению этого храма, когда он будет завершен. Но я думаю, что это не может повлиять на мнение большинства. Мы чаще наблюдаем одобрительную реакцию, чем враждебную.

А кто был автором проекта и что обозначают символы на проекте храма?

— Это проект общества "Ватра", а архитектурные элементы – традиционные узоры домов на территории Польши.

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