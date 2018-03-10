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    Вроцлав

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Момент избиения украинца в трамвае в Польше
    В Польше украинца избили под националистические выкрики
    10:12 05.03.2018
    584
    Во Вроцлаве двое неизвестных прямо в салоне трамвая набросились на украинца, при этом оскорбляя его. Полиция и польские правозащитники ищут нападавших. Это уже второй подобный инцидент за последний месяц.
    Украинский тяжелоатлет Дмитрий Семененко
    Сборная Украины совершила рывок в медальном зачете на Всемирных Играх
    05:57 28.07.2017
    248
    Лидирует в рейтинге стран-участниц на соревнованиях во Вроцлаве сборная России (26 золотых – 12 серебряных – 10 бронзовых). Вторые – итальянцы (14-10-10), третьи – немцы (11-8-9).
    Украинский тяжелоатлет Сергей Белый
    Украинец установил рекорд на Всемирных Играх по пауэрлифтингу
    03:18 26.07.2017
    195
    Украинский тяжеловес Сергей Белый по сумме троеборья поднял 1080 килограмм (упражнения в приседании - 407,5 кг, жиме лежа - 297,5, и становой тяге - 375). Такой результат оказался новым мировым рекордом.
    Обвал дома в Польше
    Обвал дома в Польше: число жертв растет, поиски продолжаются 
    19:21 08.04.2017
    342
    В результате обрушения жилого дома в городе Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве в Польше 5 человек погибли, в том числе двое детей, и еще 4 госпитализированы.
    Под Вроцлавом рухнул двухэтажный многоквартирный дом
    Обрушение жилого дома под Вроцлавом: кадры с места ЧП 
    14:10 08.04.2017
    277
    По данным местных польских СМИ, в квартирах рухнувшего дома могло находиться порядка 18 человек. О причинах происшествия пока не сообщают, но не исключается, что к трагедии привел взрыв газа.
    Взрыв в польском Вроцлаве
    Взрыв на остановке в польском Вроцлаве организовал студент - полиция
    06:58 25.05.2016
    109
    Взрыв произошел, когда водитель вынес предмет на автобусную остановку, легкие травмы получила стоявшая неподалеку женщина. Предполагаемый преступник уже задержан, им оказался 22-летний студент.
    Взрыв в Польском Вроцлаве. Видео
    Подробности взрыва в польском Вроцлаве 
    20:55 19.05.2016
    492
    Сообщается, что в польском городе Вроцлав прогремел на автобусной остановке. По информации полиции, в результате взрыва, пострадала женщина, ее госпитализировали.
    Взрыв в польском Вроцлаве
    В польском Вроцлаве прогремел взрыв на автобусной остановке
    20:15 19.05.2016
    3803
    По информации польских СМИ, водитель автобуса городской линии заметил странную емкость, он остановил транспортное средство, чтобы вынести емкость наружу. Тогда произошел небольшой взрыв.
    Сапер-взрывотехник, архивное фото
    Саперы в центре Вроцлава обезвредили 250-килограммовую бомбу
    22:54 18.04.2015
    446
    Как сообщается, на время спецоперации по обезвреживанию с территории стройки были эвакуированы 50 человек, также временно были перекрыты улицы. Сейчас движение на прилегающих к стройке улицах восстановлено. Бомбу вывезли на полигон.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Момент избиения украинца в трамвае в Польше
    В Польше украинца избили под националистические выкрики
    10:12 05.03.2018
    584
    Во Вроцлаве двое неизвестных прямо в салоне трамвая набросились на украинца, при этом оскорбляя его. Полиция и польские правозащитники ищут нападавших. Это уже второй подобный инцидент за последний месяц.
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