Во Вроцлаве двое неизвестных прямо в салоне трамвая набросились на украинца, при этом оскорбляя его. Полиция и польские правозащитники ищут нападавших. Это уже второй подобный инцидент за последний месяц.
Украинский тяжеловес Сергей Белый по сумме троеборья поднял 1080 килограмм (упражнения в приседании - 407,5 кг, жиме лежа - 297,5, и становой тяге - 375). Такой результат оказался новым мировым рекордом.
Как сообщается, на время спецоперации по обезвреживанию с территории стройки были эвакуированы 50 человек, также временно были перекрыты улицы. Сейчас движение на прилегающих к стройке улицах восстановлено. Бомбу вывезли на полигон.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Во Вроцлаве двое неизвестных прямо в салоне трамвая набросились на украинца, при этом оскорбляя его. Полиция и польские правозащитники ищут нападавших. Это уже второй подобный инцидент за последний месяц.