Первомай в Париже: если бы не полиция, считали бы трупы

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РИА Новости Украина

Sputnik проехался по наиболее пострадавшим от беспорядков 1 мая районам Парижа. Один из свидетелей беспорядков рассказал в интервью о "сотнях и сотнях" погромщиков. Он констатирует бездействие полиции, однако, по его мнению, полицейское вмешательство привело бы к тому, что ущерб исчислялся бы не в денежном эквиваленте, а в количестве погибших и тяжелораненых.

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Первомайские манифестации в Париже переросли в беспорядки из-за действий сотен радикалов из "Черного блока" (Black bloc), преградивших во второй половине дня путь колонне у Аустерлицкого моста и заставивших демонстрантов изменить маршрут в направлении площади Италии. По подсчетам полиции, около 1200 членов Черного блока собрались у Аустерлицкого вокзала. Там их остановила полиция, после чего они развернулись и пошли по бульвару де л'Опиталь.

REUTERS Christian Hartmann Последствия первомайских протестов во Франции

Корреспондент прошел по этому маршруту, чтобы оценить причиненный ущерб. Во многих СМИ были опубликованы кадры погромов. В оставленных на фасадах домов надписях и граффити содержатся оскорбления и выпады* в адрес властей: коммунистические лозунги, призывы к революции по образу и подобию 1789 года и упоминания защитников экологической зоны в Нотр-Дам-де-Ланд. Многие торговцы вынуждены были закрыть свои магазины из-за причиненного ущерба. На фотографиях – разбитые витрины, вырванные с корнем металлические решетки со следами ударов, поврежденные скамьи и столбы. Нашему корреспонденту удалось заснять сломанные рекламные щиты, разрушенный газетный киоск, опрокинутые урны и обуглившиеся справочные бюро, надписи на стенах, оставленный ультрас.

REUTERS Christian Hartmann Последствия первомайских протестов во Франции

Среди надписей доминировали такие: Действовать примитивно, мыслить стратегически! Не хотим май 68-ого, хотим 1789 год – примем эстафет. Вокзал – железнодорожникам. Городу свойственно ошибаться. ZAD (коммуна анархо-экологических сквоттеров — Ред.) – повсюду.

fr.sputniknews.com Последствия первойских беспорядков в Париже

Мы есть бардак! Оставим контролеров без полдника. Макрона на виселицу!

fr.sputniknews.com Последствия первойских беспорядков в Париже

Погромщики ворвались в Макдональдс на бульваре де л'Опиталь и подожгли его. Другие группы хулиганов подожгли погрузчик и пункт проката автомобилей, откуда они вытащили мебель и также подожгли ее на тротуаре.

Рассказывает свидетель: "Меня зовут Кристиан Ноэль. Я управляющий двух автосалонов: Рено и Aixam (автомобили без водительского удостоверения). Приехали погромщики, их сотни и сотни, и они все крушили. Я думаю. что если бы вмешалась полиция, сегодня сообщали бы не только о материальном ущербе, но и об убитых и тяжелораненых. Возможно, полиция правильно сделала, что не вмешалась. Если бы она вмешалась, были бы трупы и тяжелораненые. Не только меня это пугает, всем страшно. В Макдональдсе они все разбили.

Те, кто был внутри, спрятались в холодильниках, чтобы избежать нападения. Конечно, всем страшно. Не хочу сказать, что правительство не реагирует, полицейские прибыли, но они не вмешивались, так как было очень много ультрас, погромщиков. Меня там не было, я не знаю, были ли там сумасшедшие. Я знаю только, что они все разгромили, и сейчас мы пытаемся оценить ущерб и навести порядок. Здесь сейчас страховые агенты, эксперты. Это займет по меньшей мере месяц-полтора. Сотрудники пойдут в вынужденный отпуск. Я думаю, что мы понесем большие убытки, страховая компания не сможет компенсировать весь ущерб. Я коммерсант, я работаю сам на себя, со мной работают мои дети. Мы здесь для того, чтобы рабочие могли работать, чтобы все могли нормально жить и не было бы проблем. Я всего лишь коммерсант".