Первомай по-французски. Последствия беспорядков в Париже

Первомайская демонстрация прошли во вторник от площади Бастилии в Париже. В колонне шло много молодых людей в черных одеждах, с масками на лице. По сообщению префектуры полиции Парижа, их насчитывалось около 1200 человек.

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По ходу движения провокаторы начали громить витрины ресторанов и кафе. Их нападению подвергся "Макдональдс". Экстремисты поджигали машины. Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге была вынуждена была вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.