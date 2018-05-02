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    Фотоленты

    Первомай по-французски. Последствия беспорядков в Париже

    (обновлено: )95
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Последствия первомайских протестов во Франции
    REUTERS Christian Hartmann
    Последствия первомайских протестов во Франции
    REUTERS Christian Hartmann
    Последствия первомайских протестов во Франции
    REUTERS Christian Hartmann
    Последствия первомайских протестов во Франции
    REUTERS Philippe Wojazer
    Последствия первомайских протестов во Франции
    REUTERS Christian Hartmann
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Ирина Калашникова / РИА Новости
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Ирина Калашникова / РИА Новости
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Ирина Калашникова / РИА Новости
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Ирина Калашникова / РИА Новости
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Ирина Калашникова / РИА Новости
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Ирина Калашникова / РИА Новости
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Ирина Калашникова / РИА Новости
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Ирина Калашникова / РИА Новости
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Ирина Калашникова / РИА Новости
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Ирина Калашникова / РИА Новости
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Ирина Калашникова / РИА Новости
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Ирина Калашникова / РИА Новости
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Ирина Калашникова / РИА Новости
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Ирина Калашникова / РИА Новости
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Ирина Калашникова / РИА Новости
    Последствия первомайских протестов во Франции
    Ирина Калашникова / РИА Новости

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    Первомайская демонстрация прошли во вторник от площади Бастилии в Париже. В колонне шло много молодых людей в черных одеждах, с масками на лице. По сообщению префектуры полиции Парижа, их насчитывалось около 1200 человек.

    Смотрите также: Беспорядки в Париже: прошли массовые задержания

    По ходу движения провокаторы начали громить витрины ресторанов и кафе. Их нападению подвергся "Макдональдс". Экстремисты поджигали машины. Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге была вынуждена была вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов. 

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