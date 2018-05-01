Первомайские беспорядки в Париже: полиция применила газ и водометы

КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. Полиция Франции была вынуждена применить против устроивших беспорядки в Париже слезоточивый газ и водометы, сообщает корреспондент РИА Новости.

Первомайская демонстрация стартовала во вторник от площади Бастилии в Париже. В колонне шло много молодых людей в черных одеждах, с масками на лице. По сообщению префектуры полиции Парижа, их около 1200 человек. По ходу движения провокаторы начали громить витрины ресторанов и кафе. Их нападению подвергся "Макдональдс". Экстремисты подожгли машину.

Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге вынуждена была вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.

Предыдущие акции протеста во французской столице также сопровождались погромам и столкновениями с полицией.

Напомним, в ходе митинга в честь Дня трудящихся в Харькове активист облил толпу кефиром.