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    Первомайские беспорядки в Париже: полиция применила газ и водометы

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    Полиция, которая в первое время не реагировала на беспорядки, в конечном итоге вынуждена была вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.
    1 мая в Париже
    twitter.com/ajplus

    КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. Полиция Франции была вынуждена применить против устроивших беспорядки в Париже слезоточивый газ и водометы, сообщает корреспондент РИА Новости.

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    Первомайская демонстрация стартовала во вторник от площади Бастилии в Париже. В колонне шло много молодых людей в черных одеждах, с масками на лице. По сообщению префектуры полиции Парижа, их около 1200 человек. По ходу движения провокаторы начали громить витрины ресторанов и кафе. Их нападению подвергся "Макдональдс". Экстремисты подожгли машину.

    Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге вынуждена была вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.

    Предыдущие акции протеста во французской столице также сопровождались погромам и столкновениями с полицией.

    Напомним, в ходе митинга в честь Дня трудящихся в Харькове активист облил толпу кефиром.

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