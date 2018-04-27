наверх
27.04.201819:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    "В трусах и желтом парике". Появились детали ЧП, где мужчина рухнул на столики ресторана

    (обновлено: )24311
    Отметим, что мужчину забрала скорая с множественными травмами. Он чудом остался жив. Как выяснилось, пострадавший является студентом из Ирана.
    Место инцидента в Одессе, где иностранец выпал с балкона
    Олег Коваленко в Facebook

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Появились подробности шокирующего инцидента в Одессе, где в центре города мужчина выпал с балкона прямо на столики ресторана.

    Олег Коваленко в Facebook
    Место инцидента в Одессе, где иностранец выпал с балкона

    Пострадавший чудом остался жив. Навес ресторана смягчил падение, после чего он рухнул на столики, за которыми по счастливой случайности никого не было. Мужчину забрала скорая с множественными травмами.

    Стало известно, что пострадавший — студент из Ирана. СМИ сообщают со ссылкой на сотрудников ресторана внизу, что у них были проблемы с пострадавшим и его друзьями, которые снимают квартиру на 4 этаже. По их словам, молодые люди иногда позволяли себе дебоширить и кидали предметы в людей с балкона.

    В сети появилось также фото пострадавшего, где он лежит в трусах и желтом парике. Инцидент расследуют в полиции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата