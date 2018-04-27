"В трусах и желтом парике". Появились детали ЧП, где мужчина рухнул на столики ресторана

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Появились подробности шокирующего инцидента в Одессе, где в центре города мужчина выпал с балкона прямо на столики ресторана.

Олег Коваленко в Facebook Место инцидента в Одессе, где иностранец выпал с балкона

Пострадавший чудом остался жив. Навес ресторана смягчил падение, после чего он рухнул на столики, за которыми по счастливой случайности никого не было. Мужчину забрала скорая с множественными травмами.

Стало известно, что пострадавший — студент из Ирана. СМИ сообщают со ссылкой на сотрудников ресторана внизу, что у них были проблемы с пострадавшим и его друзьями, которые снимают квартиру на 4 этаже. По их словам, молодые люди иногда позволяли себе дебоширить и кидали предметы в людей с балкона.

В сети появилось также фото пострадавшего, где он лежит в трусах и желтом парике. Инцидент расследуют в полиции.