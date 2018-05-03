Финько: мирный договор между Кореями - пока несбыточная мечта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Северная и Южная Кореи до конца 2018 года подпишут мирный договор, который формально положит конец войне на Корейском полуострове, горячая фаза которой завершилась еще в 1953 году. Об этом говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров обеих стран.

Документ был обнародован после официальной встречи и 30-минутной частной беседы между лидером КНДР и президентом Южной Кореи.

О геополитических изменениях и отношениях стран Корейского полуострова с мировыми лидерами в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько.

(текст публикуется на языке оригинала)

Зараз щось може стати на заваді підписанню мирної угоди між Кореями?

— Знаєте, навіть у корейській поезії є такий мотив нездійсненної мрії, Кім Цо Воль — найвідоміший лірик Кореї писав колись про мрію, яка давно покинула свій дім, у мандри подалася мрія безстрашна, але потім повернулася, бідолашна, ні з чим. Тобто і зараз звісно, можливі якісь раптові зрушення, які стануть на заваді міжкорейському примиренню. А проте варто нам тут звернути увагу ось на яку обставину. Річ у тому, що нинішній президент Південної Кореї Мун Чже Ін прийшов до влади саме значною мірою на гаслах повернення до політики примирення з півноччю, політики сонячного тепла, яка провадилася попервах, тобто це позиція таких лівоцентристських сил, налаштованих на діалог з Півноччю. І, власне кажучи, саме в цьому був порядок денний Мун Чже Іна. Сьогоднішня зустріч значною мірою для нинішньої адміністрації Сеулу — це повернення до того порядку денного, який був перерваний внаслідок загострення, що спостерігалося впродовж останніх двох років. Тобто це політика абсолютно закономірна для нинішнього офіційного Сеулу, він тільки чекав нагоди до того, щоб повернутися на ці рейки.

На яких умовах сторони можуть досягти миру? Чи можна припустити, що хтось чимось поступиться?

— Підсумкове комюніке буде витримано у загальних формулюваннях без будь-якої такої конкретизації стосовно заходів щодо майбутнього ухвалення мирного договору, термінових заходів щодо розв'язання проблем поділених сімей, сполучення, залізничного сполучення тощо. Тут у цьому плані все ж таки, я думаю, очевидно, що з одного боку, Північ продемонструє своє прагнення йти до врегулювання кризи, але все ж таки, наприклад, відмовиться від нових випробувань, дозволить навіть інспекторам відвідувати власні ядерні об'єкти. Але все ж таки серйозні спостерігачі, експерти-кореєзнавці вважають, що навряд чи слід очікувати, що вони перейдуть певну червону лінію у цих поступках, тобто поставлять під сумнів наявний власний ядерний потенціал стримування.

Чи можна прогнозувати формат перемовин між КНДР і США?

— Звісно, що ми знаємо, очікується пряма зустріч між лідерами КНДР на вищому рівні з президентом США. А проте, все ж таки не існує сьогодні абсолютної впевненості в тому, що вона відбудеться. Те, що сьогодні сталося, це звісно, новий крок до спільних, до американо-північнокорейських переговорів на вищому рівні. Але все може статися.

Яка роль США в цьому?

— Роль США подвійна. З одного боку, США тут важать своїм престижем, тому що в тому разі, якби Північ і надалі здійснювала свої випробування, таким способом була б поставлена під сумнів роль США як держави-гегемона у світі, як наддержави номер один, яка контролює питання безпеки в усьому світі. З іншого боку, на думку деяких спостерігачів, Дональд Трамп, як такий, видатний, удалий такий гендляр, використовував цю ситуацію на свою користь таким способом, щоб чинник північнокорейського загострення давав змогу США енергійніше продавати своє озброєння і Японії, і Південній Кореї.

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Комусь вигідно, щоб ситуація на Корейському півострові навпаки була в стадії загострення чи кризи?

— Я думаю, всі сторони зітхають з полегшенням, коли бачать ці переговори на 38-ій паралелі у відомих синіх будиночках. На цій нейтральній смузі. А проте, є одне застереження. На думку багатьох спостерігачів, Японія не зацікавлена в тому, щоб потепління між обома Кореями зайшло настільки далеко, щоб надалі сформувалася якась перспектива єдиної держави.

Напомним, ранее политолог Антон Финько прогнозировал, что после череды высказанных друг другу обвинений Северная Корея и Штаты будут очень осторожно относиться к взаимным обещаниям.