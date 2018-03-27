Потеря исторической памяти и Латвия: ассимиляция русскоязычных

РИА Новости Украина

Мне вот нравится уровень полемики и качество аргументов, которые в последнее время в ходу как во внешней, так и во внутренней политике. Премьер островного королевства Тереза Мэй здесь вне конкуренции. Она продемонстрировала высший пилотаж иронии и парадоксальности, которые присущи языку Бернарда Шоу и Льюиса Кэролла, пишет Павел Кириллов для Sputnik Латвия.

Это даже напоминает топик из учебника по английскому, где леди и джентльмен ведут учтивую беседу.

"Вы не находите, что весна в этом году чрезвычайно поздняя и вишни в саду Сент-Джеймс зацветут позже обычного?"

"Не могу не согласиться с вами, сэр, но с большой долей вероятности и исходя из наших представлений можно сказать, что Москва причастна к отравлению бывшего агента СБУ Сергея Скрипаля".

Авторы широко обсуждающегося в эти дни доклада Полиции безопасности Латвии даже не искали элегантных оборотов. В принципе, все ясно. Исходя из наших представлений, Россия хочет очернить Латвию, используя на сей раз школьную реформу. И это в год выборов, какое низкое коварство!

Не знаю, с чем бы сравнить. Ну вот такая ситуация – Петя бьет жену и детей, а сосед пишет об этом статью в заводскую стенгазету. Получается, что сосед компрометирует Петра из-за того, что тот практикует домашнее насилие, а дети ходят в школу в синяках вместо обновок.

Или так. Иванов: "Меня очерняет полиция, потому что я краду в магазине пельмени и водку". Лучше это: "Потерпевший нагло подал на меня в суд за то, что я ограбил его в подворотне. Прошу суд обязать потерпевшего компенсировать мне стоимость украденного у него пальто, так как оно оказалось мне мало". Ну и моральную компенсацию, само собой.

Так ты, сволочь, не обижай жену и детей, не кради, не грабь! Не убий, в конце концов, если обращаться к первоисточнику. Не за что будет тебя и очернять. Хотя в наше гибридное время ни в чем нельзя быть уверенным.

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Полиция безопасности сообщает, что лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок вместе с членами ее партии и единомышленниками "пытается поляризовать и расколоть латвийское общество", используя "абсурдный аргумент, что в Латвии якобы планируется насильственная ассимиляция ее русскоязычных жителей".

Где же Жданок отыскала такой нелепый, абсурдный аргумент, неспособный вызвать ничего, кроме смеха? Как рассказала сама политик, аргумент этот лежит на поверхности, поскольку им является сам обзор ПБ. Например, уже в его преамбуле сказано:

"Среди приоритетных направлений зарубежной деятельности Кремля рядом с уже привычной активностью информационного влияния выстроились мероприятия гуманитарного влияния, цель которых – сохранять, распространять и поддерживать историческую память России".

Вдумайтесь, призывает политик. Сохранение исторической памяти русского народа объявлено враждебной деятельностью для Латвии. Значит, потеря исторической памяти – это хорошо, а ее сохранение – плохо. Но для русскоязычных латвийских жителей потеря исторической памяти и есть ассимиляция.

Так настолько ли абсурден этот аргумент? Вынуть из черепной коробки большой части населения его родной язык, культуру и коллективную память и заменить их на язык, песни, танцы и страницы из новейших учебников истории другого, пускай близкого и соседнего, но другого народа — разве это не называется ассимиляцией?

Сдается, что, исходя из наших общечеловеческих представлений, это напоминает ассимиляцию с большой долей вероятности.

А весна в этом году действительно выдалась поздняя.