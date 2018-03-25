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    Из латвийских банков вкладчики массово снимают деньги

    (обновлено: )15210
    По информации Комиссии по рынку финансов и капитала, на настоящий момент в латвийских банках хранятся вклады на 18,37 миллиарда евро, что является самым низким уровнем за последние пять лет.
    Евро
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Вкладчики в течение недели вывели из латвийских банков вклады на сумму 365 миллионов евро, свидетельствуют данные Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK).

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    "На настоящий момент в латвийских банках хранятся вклады на 18,37 миллиарда евро, что является самым низким уровнем за последние пять лет. В течение прошлой недели вкладчики вывели 365 миллионов евро", — сказали в FKTK.

    FKTK ранее прогнозировала, что после введения запрета для банков работать с нерезидентами из латвийских банков будут выведены миллиарды евро.

    Всего с 13 февраля, когда США предложили принять меры против ABLV Bank за нарушения международных санкций, объем вкладов в Латвии снизился на 2,15 миллиарда евро, или на 10,5%. Банк ABLV заявил о самоликвидации.

    FTFK намерен добиться, чтобы доля вкладов нерезидентов в банках Латвии снизилась с нынешних 35% до 5%.

    Ранее сообщалось, что ABLV Bank из Латвии будет ликвидирован после скандала с отмыванием денег.

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