Корни варварства. Драма женского обрезания в Колумбии

РИА Новости Украина

В 2018 году женское обрезание продолжает оставаться проблемой для этнической группы эмбера (embera) в Колумбии. Эта практика пришла в страну в колониальные времена, когда сюда завозили рабов из Мали. Затем она была продолжена католическими монахинями.

"Именно они побудили нас продолжать эту традицию", — сказала Sputnik Mundo Даяна Домико (Dayana Domicó), представительница эмбера и координатор по вопросам молодежи Национальной организации коренных народов Колумбии (ОНИК).

Обрезание клитора рассматривается Организацией Объединенных Наций как нарушение прав женщин и девочек, поэтому с 2012 года ее Ассамблея призвала бороться за ликвидацию практики с помощью соответствующей резолюции.

Домико объяснила, что в случае с Колумбией женское обрезание не является частью культуры эмбера, но эта практика сохраняется "по настоянию религиозных деятелей, католиков и евангелистов, которые навязывают нам чуждый способ мысли".

Обрезание клитора заключается в удалении всего органа или его части с целью лишения женщины сексуального удовольствия по культурным, религиозным или любым другим немедицинским причинам.

Колумбия является одной из стран, наряду с 17 африканскими, которым еще предстоит искоренить традицию. Фонд ООН в области народонаселения установил срок до 2030 года для искоренения этого процесса.

— Noticias Venezuela (@NoticiasVenezue) 7 лютого 2015 р.

​Национальная организация коренных народов Колумбии (ОНИК) взяла на себя задачу повышения осведомленности в колумбийских этнических общинах среди пожилых женщин и акушерок, чтобы женщин перестали калечить. Дискуссия по этому вопросу возникла в 2007 году, когда национальные СМИ обнародовали случай несовершеннолетней представительницы эмбера чами (Embera Chamí), которая умерла от удаления клитора.

Этот факт выявил практику, которая является типичной для некоторых африканских племен.

"Началось исследование традиций эмбера, и многие пожилые люди объяснили, что женское обрезание никогда не являлось собственной практикой народа, ни ее культуры и уж тем более не мировоззрения коренных народов", — сказала Домико.

Тем не менее, местная культура коренного народа оправдывает этот обычай как «необходимый инструмент», чтобы "гарантировать чистоту, верность и подчинение женщин". На первый взгляд, похоже, что практика узаконилась через необходимость сообщества в том, чтобы женщина не нарушала представление о должном сексуальном поведении.

В Колумбии 32 департамента, из которых только в трех, Валле-дель-Каука, Рисаралде и Чоко (Valle del Cauca, Risaralda, Chocó), практикуют женское обрезание. ОНИК стремится прекратить эту практику через развитие проектов, которые подчеркивают роль женщин и стремятся повысить осведомленность о важности их физической и социальной неприкосновенности.

​"Женщина-эмбера воспринимается не только как носитель новой жизни, это также и опекун семьи и территории, она мать, которой нужно оказывать должное уважение", — сказала Домико.

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В Колумбии живут более 300 000 эмбера. Их непрерывные перемещения привели к тому, что их женщины исторически страдали от насилия, физического и сексуального, а также к тому, что случаи женского обрезания распространились вплоть до таких крупных городов, как Богота (столица), заключила Домико.