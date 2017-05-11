Шокирующая традиция. Женское обрезание в арабских странах

РИА Новости Украина

По данным ЮНИСЕФ, ежедневно около 8 тысяч девочек подвергаются женскому обрезанию по всему миру. По мнению организации, это нарушает права женщин. Практика существует в 30 странах мира. Особенно она распространена в африканских странах. В Египте, Эфиопии, Сомали и Джибути 90% женщин подвергалось этой процедуре. В большинстве случаев она проводится с маленькими девочками.

Проблема не ограничивается Ближним Востоком. В западных странах растёт число подобных операций. Например, в США 1997 году их было проведено 168 тыс., а в 2015 году – уже 513 тыс.

Женское обрезание – частичное удаление внешних половых органов. Согласно традиции, эта операция проводится для предотвращения порока и распутства.

Египет

Согласно статистике, 91% египтянок прошли через обрезание. Министерство здравоохранения ведёт постоянную борьбу с этим явлением. Согласно специальным исследованиям, основные причины этой практики кроются в бедности и необразованности в сельской местности. Традиция проведения операции укоренилась как среди мусульман, так и христиан.

Бывший помощник министра здравоохранения Египта Саад Хасан сказал агентству, что "ежегодно правительство закрывает медицинские центры, которые проводят обрезание. Более того, у врачей, проводивших операции, отбирают лицензии. В 2008 году была введена уголовная ответственность за увечье и ампутацию женских половых органов. Для врача предусмотрено тюремное заключение на срок от 3х месяцев до 2х лет и денежный штраф".

"Усилия министерства здравоохранения, неправительственных организаций, кампаний по информированию привели к снижению количества женских обрезаний среди женщин, однако это число продолжает оставаться высоким. У людей растёт понимание вреда от этой операции. Жители стали сообщать министерству о центрах, в которых проводят эту операцию, и, конечно, эти заведения будут закрыты", – сказал Саад Хасан.

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Преподаватель общей хирургии Наамат ад-Дали сказала агентству Sputnik, что за последние 10 лет Египту удалось значительно сократить число женских обрезаний, особенно в северных районах. Но до полной победы ещё далеко. Эту борьбу многие воспринимают как посягательство на священное право.

"В Верхнем Египте (южная часть страны) до сих пор широко распространена подобная практика. Врачи идут на сделку со своей совестью и нарушают закон. Иногда операции проводят медсестры, которые не имеют разрешения на проведение хирургических операций. Но несмотря ни что, семья девочки настаивает на проведении операции. Закон же предусматривает тюремное заключение как для семьи, так и для врача".

Активистка из движения "Женщины вместе" Захра Хаффаджи сказала агентству Sputnik, что "некоторые страны, в которых проводится эта операция, являются мусульманскими, но не все. При этом существует так называемое "африканское обрезание", которое является противозаконным и считается самым жестоким".

Сомали

Если говорить об "африканском" обрезании, то оно больше всего распространено в Сомали. Там самый высокий процент проведения этой операции среди других африканских стран. Кроме того, распространенное здесь обрезание считается самым опасным.

По словам египетского врача, который работает в Сомали, Исмаила Гашима, "несмотря на официальный запрет на проведение этой операции, поток желающих сделать её для своих дочек от 4 до 11 лет не ослабевает. В сомалийском обществе, особенно среди взрослых женщин, есть строгая убежденность в следовании традициям, которая не имеет отношения к религии".

По словам врача, часто операция приводит к летальному исходу. Кровотечение, болевой шок, заражение крови, всё это может стать опасным осложнением после удаления клитора и малых половых губ. Сшивая большие половые губы, врач оставляет небольшое отверстие для выхода мочи и менструальной крови. Это очень опасная операция. Но от традиции не так просто отказаться.

Судан

Согласно статистике ЮНИСЕФ, в Судане 88% женщин прошли через подобную операцию. Почему усилия правительства не приносят должного успеха, агентство Sputnik спросило у суданского журналиста Ахмада Омрана. По его словам, правительство поставило целью, при поддержке международных организаций, покончить с этим явлением к 2018 году. Однако на деле проводимых мер недостаточно. Во многом это обусловлено сложным политическим и экономическим положением, особенно после отделения севера от юга, постоянными внутренними конфликтами. Для достижения успеха необходимо достаточное финансирование и работа специалистов.

"Это явление (женское обрезание) Судан перенял от арабских племен в 14 веке, по другой версии историков, его распространению способствовали фараоны. В любом случае, сейчас его поддерживают суданские салафиты", – сказал Омран.