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    Фотоленты

    "Массаж" по-львовски. В культурной столице "накрыли" БДСМ-студию

    (обновлено: )513
    Во Львове полицейские разоблачили БДСМ-студию
    Во Львове полицейские разоблачили БДСМ-студию
    Во Львове полицейские разоблачили БДСМ-студию
    Во Львове полицейские разоблачили БДСМ-студию
    Во Львове полицейские разоблачили БДСМ-студию
    Во Львове полицейские разоблачили БДСМ-студию
    Во Львове полицейские разоблачили БДСМ-студию
    Во Львове полицейские разоблачили БДСМ-студию
    facebook.com/MVS.LVIV
    Во Львове полицейские разоблачили БДСМ-студию
    facebook.com/MVS.LVIV
    Во Львове полицейские разоблачили БДСМ-студию
    facebook.com/MVS.LVIV
    Во Львове полицейские разоблачили БДСМ-студию
    facebook.com/MVS.LVIV
    Во Львове полицейские разоблачили БДСМ-студию
    facebook.com/MVS.LVIV
    Во Львове полицейские разоблачили БДСМ-студию
    facebook.com/MVS.LVIV
    Во Львове полицейские разоблачили БДСМ-студию
    facebook.com/MVS.LVIV

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    Во Львове правоохранители разоблачили БДСМ-студию, где работницы предоставляли клиентам платные сексуальные услуги, сообщает в среду отдел коммуникации региональной полиции.

    "Работники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции во Львовской области, разоблачили в помещении жилой квартиры, расположенной в центре Львова, БДСМ-студию эротического массажа, где девушки оказывали платные сексуальные услуги клиентам-мужчинам", — говорится в сообщении.

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    Во время обыска в помещении студии полицейские обнаружили и изъяли БДСМ-аксессуары, средства контрацепции и гигиены, оргтехнику, которая использовалась для распространения рекламы о деятельности студии, денежные средства, вырученные за предоставление платных сексуальных услуг, а также черновые записи о работе с клиентами и бухгалтерию.

    Правоохранители установили, что работа салона по оказанию платных сексуальных услуг организовала 26-летняя уроженка Киевской области. Женщина арендовала помещение квартиры, в которой работали девушки, распространяла рекламу салона, принимала заказы от клиентов, вела бухгалтерию и занималась другими хозяйственными вопросами, а также периодически сама предоставляла платные сексуальные услуги клиентам.

    "В салоне работали четыре девушки, которые, кроме выполнения эротических массажей, оказывали платные сексуальные услуги мужчинам. Стоимость таких услуг составляла от 800 до 4500 гривен за один час. Большую часть полученных средств организатор работы салона забирала, а остальные отдавала "работницам", — рассказал начальник управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП во Львовской области, подполковник полиции Сергей Молотов.

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    По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — от трех до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

    Работницы салона привлечены к административной ответственности по ст. 181-1 КУоАП (занятие проституцией).

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