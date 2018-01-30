Феерия образов. В Венеции стартовал традиционный карнавал

В Венеции открылся ежегодный карнавал — один из старейших в мире.

Карнавал будет радовать жителей и гостей города до 13 февраля и завершится за 40 дней до Пасхи.

Отмечается, что тема фестиваля в этом году — "Creatum: Civitas Ludens" — "Творчество: Город, что играет".

На церемонию открытия венецианского карнавала на главной площади города собрались несколько тысяч зрителей, многие из которых были одеты в красивые средневековые костюмы, а их лица скрывали разнообразные маски.

Ранее сообщалось, что в ходе карнавала в коммуне Вильпент в пригороде Парижа произошел сильный взрыв. Около 20 человек получили ранения.