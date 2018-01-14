Главные мировые темы: паника на Гавайях, романы семьи Макрон

РИА Новости Украина

Не та кнопка

Паника охватила американский штат Гавайи, когда на телефоны его жителей пришло уведомление, предупреждающее о пущенной баллистической ракете. Людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога.

Позднее Тихоокеанское командование ВС США объявило, что это сообщение было отправлено по ошибке.

Как пишет газета New York Times, гавайцы еще до этого были "на пределе "в связи с напряженностью в отношениях США и Северной Кореи. Ранее Гавайи испытали систему оповещения о ядерном ударе, став первыми среди всех штатов, предпринявшими такую меру после окончания холодной войны.

Предупреждение, направленное местной службой по чрезвычайным ситуациям, было аннулировано примерно через 40 минут после выхода. Жители недоумевали, зачем появилась ложная тревога и почему ее отмена заняла так много времени.

Уточняется, что сообщения об аннулировании тревоги быстро распространились по социальным сетям, однако отправка уведомлений на телефоны задержалась.

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"То, что произошло сегодня, было абсолютно неприемлемым", — заявил губернатор штата Дэвид Айдж, извинившись за инцидент.

Предупреждение стало результатом ошибки персонала, и не было атакой со стороны хакеров.

"Кто-то нажал что-то не то на компьютере", — так объяснил причину случившегося представитель службы по чрезвычайным ситуациям Ричард Рапоза.

Верные фанаты

Сторонники президента США Дональда Трампа пытались сорвать выступление мэра Лондона Садика Хана. Националистически настроенные мужчины ворвались в зал одного из британских аналитических центров, где Хан должен был выступить с речью, и потребовали "арестовать"мэра.

Выяснилось, что нежданными гостями на мероприятии стали члены организации "Белые пендрагоны" (White Pendragons). Они обвинили лондонского чиновника в предательстве, тирании и неуважении к Трампу.

Как уточняет издание Washington Post, осуществить задуманный "арест" у мужчин не получилось, в конечном итоге полиция вывела их из зала. Единственное, что им удалось сделать, это отложить начало мероприятия на 15 минут.

Как вспоминает издание, сам Трамп после прошлогодней террористической атаки в Лондоне назвал Хана "жалким". А совсем недавно, в пятницу, американский лидер написал в Twitter, что отменил поездку в Великобританию для открытия нового посольства США в Лондоне, объяснив это решение несогласием с действиями предыдущей администрации.

Новые обвинения

Скандал с сексуальными домогательствами затронул двух знаменитых фотографов, обсуждение темы ведется по обе стороны океана.

Как сообщила газета New York Times, мужчины-модели и ассистенты обвинили в непристойном поведении модных фотографов Марио Тестино и Брюса Вебера. В частности, экс-супермодель Райан Лок назвал Тестино "сексуальным преступником", а бывший ассистент Роман Барретт заявил, что "сексуальные домогательства были устоявшейся действительностью". Их слова приводит в размещенной на передовице статье газета Zeit.

Между тем, как пишет издание Daily Mail, имя 63-летнего Тестино является одним из самых почитаемых в индустрии. Он фотографировал многих знаменитостей, а также членов британской королевской семьи, в том числе принцессу Диану. Одна из самых свежих его работ — обложка Vogue, на которой изображена теннисистка Серена Уильямс с маленькой дочкой.

В свою очередь, 71-летний Брюс Вебер считается одним из самых успешных коммерческих фотографов. Его "обвинители" заявляют, что он приглашал к себе в номер отеля молодых людей, где и происходили домогательства.

В связи с заявлениями издательский дом Condé Nast, выпускающий многие популярные глянцевые журналы, заявил о приостановке сотрудничества с обоими фотографами. Юридическая компания, представляющая интересы Тестино, заявила, что мужчины, обвинившие его, "не могут считаться надежными источниками".

Романы о любви

Первая леди Франции Брижит Макрон скоро выпустит свою биографическую книгу под названием Brigitte Macron, l'affranchie (в переводе с французского "освобожденная"). В ней супруга президента Эмманюэля Макрона делится деталями о начале романа с мужем.

Стало известно, что Макрон, вдохновленный любовью и, будучи еще в юном возрасте, написал "пикантный роман", как это назвали мировые СМИ. Он влюбился в учительницу своей школы во французском Амьене и решил добиваться личного счастья, несмотря на протесты родителей и разницу в возрасте со своей возлюбленной.

"Это был смелый роман, немного странный. Само собой, имена были изменены. Я думаю, что он хотел выразить то, что чувствовал в этот момент", — сообщила неназванная жительница родного города президента, заявившая, что она напечатала это произведение.

Как пишет газета Guardian, машинистка заверила, что у нее не осталось копии романа. В любом случае, писательские амбиции Макрона не являются тайной. Известно, что в молодости он написал как минимум два произведения, которые не были опубликованы, и еще одно во время предвыборной гонки.

Однако Макрон не стал единственным французским политиком, решившим попробовать себя в "зрелой литературе". Премьер страны Эдуар Филипп является соавтором политического триллера с чувственными сценами Dans l`ombre ("В тени"), а министр финансов и написал роман под названием Le Ministre ("Министр"), в котором также присутствует пикантный эпизод.