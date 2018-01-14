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    Макрон оказался автором эротического романа

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    По словам первой леди Франции, в 1993 году Эммануэль Макрон попросил ее напечатать 300 страниц книги. Она добавила, что "это был смелый роман, пикантный".
    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон в 16-летнем возрасте написал эротический роман, посвященный началу отношений со своим 40-летним педагогом, будущей первой леди Брижит Тронье, сообщает журнал Closer в преддверии выхода в продажу биографии супруги главы государства.

    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В книге приводятся слова соседки Макрона, которая в 1993 году зарабатывала наборами текстов.

    "Однажды он попросил меня напечатать 300 страниц книги, которую он только что написал. Это был смелый роман, пикантный! Имена, конечно, были вымышленными, но, думаю, он хотел выразить то, что чувствовал в то время", — говорится в биографии.

    Макрон познакомился с будущей женой Брижит Тронье, когда учился в школе – она вела у него французский. Пара официально оформила отношения в 2007 году. Разница в возрасте между супругами составляет 24 года.

    Биография первой леди появится на прилавках 17 января.

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