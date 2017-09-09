наверх
09.09.201711:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Хроника 8 сентября: стрельба и взрыв в Киеве, конец "школьного" перемирия в Донбассе

    (обновлено: )261
    По данным украинской спецслужбы, настоящее имя погибшего при взрыве в центре Киева - Али Тимаев. Сообщается, что ранее он участвовал в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан.
    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Украинское фото

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Минувшая пятница стала в буквальном смысле "взрывным" днём: в Киеве сначала неизвестные обстреляли джип, вскоре другой автомобиль был взорван в центре столицы. В окрестностях Донецка возобновились боевые действия. Подробнее об этих и других новостях – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    В Киеве взорвали автомобиль, один человек погиб

    Взрыв авто в центре Киева 9 сентября 2017. Видео
    Youtube
    Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва авто в центре Киева

    В пятницу во второй половине дня в центре Киева возле улицы Бессарабской взорвался автомобиль. В результате погиб мужчина. В авто также находились женщина и ребенок.

    Погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО. По данным украинской спецслужбы, "Тимур Махаури" — никнейм, а настоящее имя погибшего — Али Тимаев. Сообщается, что он, будучи уроженцем Чечни, участвовал в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан.

    Женщина, находившаяся во взорвавшемся автомобиле, по данным СМИ, является всемирно известной моделью, была лицом Dior. Она доставлена в больницу с серьезными травмами.

    Смотрите также: Взрыв авто в центре Киева: работа криминалистов

    Полиция Киева и Национальная гвардия усилили патрулирование метрополитена и центра столицы.

    Обострение в Донбассе

    facebook.com/GeneralStaff.ua
    Закон о реинтеграции Донбасса... последние штрихи

    В Донбассе в результате боевых действий погиб военнослужащий, пятеро ранены, сообщили пятницу в пресс-центре штаба АТО. По данным штаба, обстрелы позиций сил ВСУ зафиксированы на донецком и приморском направлениях, пять военнослужащих получили ранения

    В свою очередь, ополченцы заявили, что украинские силовики вечером в пятницу открыли огонь по поселку Александровка Петровского района на западе Донецка, в зону обстрелов попал пункт наблюдения Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия. 

    В Киеве обстреляли Jaguar, двое раненых

    В Киеве около 15:00 на улице Дегтяревской, 38 неизвестные обстреляли джип, в результате чего два человека получили огнестрельные ранения.

    Позднее Полицейские обнаружили серый автомобиль Opel, из которого стреляли неизвестные. Машину без бампера бросили на Белорусской улице – неподалеку от места стрельбы. 

    В Украине стартовала первая фаза учений Rapid Trident

    Порошенко выступил в Верховной Раде
    facebook.com/yan.dobronosov
    Параллельные миры Петра Алексеевича. Эксперты подвели итоги недели

    В пятницу на аэродроме бригады тактической авиации имени Ивана Франко стартовала первая фаза учений Rapid Trident-2017, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

    По данным ведомства, в рамках учений партнеры из одной из авиационных баз США прибыли в Украину с целью научить украинских авиаторов методам взаимодействия с другими родами войск в различных условиях.

    Порошенко и его супруга Марина отпраздновали годовщину свадьбы

    Президент Петр Порошенко и его супруга Марина в пятницу, 8 сентября, отметили 33-ю годовщину совместной жизни. Об этом написал сам президент на своей странице в Facebook. 

    "Твоя любовь — самый ценный в мире подарок", — написал Порошенко, обращаясь к супруге.

    Мощное землетрясение у берегов Мексики

    Речь Порошенко в Раде: Золотарев прокомментировал выступление президента. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    "Живет в абсолютно виртуальном мирке". Золотарев о послании Порошенко к ВР

    Землетрясение магнитудой 8 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 по Киеву) в пятницу. Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. 

    Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн. 

    На данный момент Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям сообщает о 58 погибших.

    Обыски и задержания в "Укрхимтрансаммиаке"

    Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в пятницу задержали трех человек по подозрению в завладении и легализации более 40 млн грн средств госпредприятия "Укрхимтрансаммиак", сообщает пресс-служба НАБУ. Отмечается, что им сообщено о подозрении.

    "Сейчас продолжаются обыски в админздании "Укрхимтрансаммиака", офисных помещениях частных предприятий, осуществляются другие неотложные следственные действия, направленные на сбор дополнительной доказательной базы и установления других возможных участников преступной схемы", — говорится в сообщении НАБУ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Порошенко выступил в Верховной Раде
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Флаг Украины
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия