Хроника 8 сентября: стрельба и взрыв в Киеве, конец "школьного" перемирия в Донбассе

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина
Минувшая пятница стала в буквальном смысле "взрывным" днём: в Киеве сначала неизвестные обстреляли джип, вскоре другой автомобиль был взорван в центре столицы. В окрестностях Донецка возобновились боевые действия. Подробнее об этих и других новостях – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
В Киеве взорвали автомобиль, один человек погиб
В пятницу во второй половине дня в центре Киева возле улицы Бессарабской взорвался автомобиль. В результате погиб мужчина. В авто также находились женщина и ребенок.
Погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО. По данным украинской спецслужбы, "Тимур Махаури" — никнейм, а настоящее имя погибшего — Али Тимаев. Сообщается, что он, будучи уроженцем Чечни, участвовал в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан.
Женщина, находившаяся во взорвавшемся автомобиле, по данным СМИ, является всемирно известной моделью, была лицом Dior. Она доставлена в больницу с серьезными травмами.
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Полиция Киева и Национальная гвардия усилили патрулирование метрополитена и центра столицы.
Обострение в Донбассе
В Донбассе в результате боевых действий погиб военнослужащий, пятеро ранены, сообщили пятницу в пресс-центре штаба АТО. По данным штаба, обстрелы позиций сил ВСУ зафиксированы на донецком и приморском направлениях, пять военнослужащих получили ранения.
В свою очередь, ополченцы заявили, что украинские силовики вечером в пятницу открыли огонь по поселку Александровка Петровского района на западе Донецка, в зону обстрелов попал пункт наблюдения Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.
В Киеве обстреляли Jaguar, двое раненых
В Киеве около 15:00 на улице Дегтяревской, 38 неизвестные обстреляли джип, в результате чего два человека получили огнестрельные ранения.
Позднее Полицейские обнаружили серый автомобиль Opel, из которого стреляли неизвестные. Машину без бампера бросили на Белорусской улице – неподалеку от места стрельбы.
В Украине стартовала первая фаза учений Rapid Trident
В пятницу на аэродроме бригады тактической авиации имени Ивана Франко стартовала первая фаза учений Rapid Trident-2017, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.
По данным ведомства, в рамках учений партнеры из одной из авиационных баз США прибыли в Украину с целью научить украинских авиаторов методам взаимодействия с другими родами войск в различных условиях.
Порошенко и его супруга Марина отпраздновали годовщину свадьбы
Президент Петр Порошенко и его супруга Марина в пятницу, 8 сентября, отметили 33-ю годовщину совместной жизни. Об этом написал сам президент на своей странице в Facebook.
"Твоя любовь — самый ценный в мире подарок", — написал Порошенко, обращаясь к супруге.
Мощное землетрясение у берегов Мексики
Землетрясение магнитудой 8 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 по Киеву) в пятницу. Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос.
Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн.
На данный момент Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям сообщает о 58 погибших.
Обыски и задержания в "Укрхимтрансаммиаке"
Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в пятницу задержали трех человек по подозрению в завладении и легализации более 40 млн грн средств госпредприятия "Укрхимтрансаммиак", сообщает пресс-служба НАБУ. Отмечается, что им сообщено о подозрении.
"Сейчас продолжаются обыски в админздании "Укрхимтрансаммиака", офисных помещениях частных предприятий, осуществляются другие неотложные следственные действия, направленные на сбор дополнительной доказательной базы и установления других возможных участников преступной схемы", — говорится в сообщении НАБУ.