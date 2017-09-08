КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В Киеве около 15:00 на улице Дегтяревской, 38 неизвестные обстреляли джип, в результате чего два человека получили огнестрельные ранения. Об этом "Украинской правде" сообщил очевидец.

dtp.kiev.ua В Киеве обстреляли джип: есть раненые

dtp.kiev.ua В Киеве обстреляли джип: есть раненые

"Неизвестные обстреляли джип с номерами, где четыре пятерки. Дегтяревская, 38. Нападавшие скрылись в направлении метро "Берестейская"", — рассказал собеседник.

Позже пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что правоохранители, которые выехали на вызов, обнаружили автомобиль "Опель" с автоматом на сиденье.

"Впоследствии из медцентра на Бердичевской поступило сообщение, что к ним обратились 2 мужчин с огнестрельными ранениями. Выехали туда", — сказала Блищик.

По данным ДТП.kiev.ua, сначала серый автомобиль польской регистрации с номером RSTWE36 столкнулся с Porsche (номер АА5555ЕМ), затем из него обстреляли Porsche и скрылись.

Ранее сообщалось, что преступники в масках обстреляли мужчину в Киеве. В минувшем месяце также сообщалось, что под Киевом атошник избил и обстрелял тестя.