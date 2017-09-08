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    Киев

    В Киеве обстреляли джип: есть раненые

    Тема:

    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (42)

    (обновлено: )77220
    По одной из версий, сначала серый автомобиль польской регистрации с номером RSTWE36 столкнулся с Porsche (номер АА5555ЕМ), затем из него обстреляли Porsche и скрылись.
    В Киеве обстреляли джип: есть раненые
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В Киеве около 15:00 на улице Дегтяревской, 38 неизвестные обстреляли джип, в результате чего два человека получили огнестрельные ранения. Об этом "Украинской правде" сообщил очевидец.

    dtp.kiev.ua
    В Киеве обстреляли джип: есть раненые
    dtp.kiev.ua
    В Киеве обстреляли джип: есть раненые

    "Неизвестные обстреляли джип с номерами, где четыре пятерки. Дегтяревская, 38. Нападавшие скрылись в направлении метро "Берестейская"", — рассказал собеседник.

    Позже пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что правоохранители, которые выехали на вызов, обнаружили автомобиль "Опель" с автоматом на сиденье.

    "Впоследствии из медцентра на Бердичевской поступило сообщение, что к ним обратились 2 мужчин с огнестрельными ранениями. Выехали туда", — сказала Блищик.

    По данным ДТП.kiev.ua, сначала серый автомобиль польской регистрации с номером RSTWE36 столкнулся с Porsche (номер АА5555ЕМ), затем из него обстреляли Porsche и скрылись.

    Ранее сообщалось, что преступники в масках обстреляли мужчину в Киеве. В минувшем месяце также сообщалось, что под Киевом атошник избил и обстрелял тестя.

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