наверх
08.09.201708:23
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Майами из-за стрельбы закрыли аэропорт

    (обновлено: )60
    По данным СМИ, вооруженный ножом мужчина пытался проникнуть на крышу здания терминала J. По данным одного из очевидцев, подозреваемый, по всей видимости, находился под действием алкоголя.
    У аэропорта Майами в США. Архивное фото
    @wplglocal10

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В международном аэропорту Майами (MIA) произошла стрельба. В результате инцидента один из терминалов закрыт.

    В школе под Москвой подросток открыл стрельбу
    Канал Дмитрия Совенко в Youtube
    Подросток устроил стрельбу в подмосковной школе: появилось видео ЧП

    "Инцидент, связанный с нарушением безопасности, с участием одного подозреваемого произошел в MIA. Ситуация под контролем. Терминал J временно закрыт", — говорится в заявлении, размещенном в официальном Twitter воздушной гавани.

    По данным полиции, инцидент связан со стрельбой. "Угрозы или опасности для людей в данный момент нет", — отмечается в заявлении правоохранителей. На место прибыли сотрудники полицейского департамента округа Майами-Дейд.

    Как сообщает телеканал ABC, вооруженный ножом мужчина пытался проникнуть на крышу здания терминала. После этого офицер полиции выстрелил в него. По данным одного из очевидцев, подозреваемый, по всей видимости, находился под действием алкоголя и вел себя нерационально.

    Ранее сообщалось, что подросток устроил стрельбу в подмосковной школе.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Флаг ООН
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия