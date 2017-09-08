В Майами из-за стрельбы закрыли аэропорт

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В международном аэропорту Майами (MIA) произошла стрельба. В результате инцидента один из терминалов закрыт.

"Инцидент, связанный с нарушением безопасности, с участием одного подозреваемого произошел в MIA. Ситуация под контролем. Терминал J временно закрыт", — говорится в заявлении, размещенном в официальном Twitter воздушной гавани.

По данным полиции, инцидент связан со стрельбой. "Угрозы или опасности для людей в данный момент нет", — отмечается в заявлении правоохранителей. На место прибыли сотрудники полицейского департамента округа Майами-Дейд.

Как сообщает телеканал ABC, вооруженный ножом мужчина пытался проникнуть на крышу здания терминала. После этого офицер полиции выстрелил в него. По данным одного из очевидцев, подозреваемый, по всей видимости, находился под действием алкоголя и вел себя нерационально.

Ранее сообщалось, что подросток устроил стрельбу в подмосковной школе.