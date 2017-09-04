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    В Николаеве конфликт на дороге закончился стрельбой

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    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (23)

    (обновлено: )41741
    Злоумышленник совершил 5 или 6 выстрелов. Несколько попаданий пришлось по припаркованным возле места происшествия автомобилям – в Nissan попало три пули, одна из которых, пробив кузов, попала в стоявший рядом BMW.
    В Николаеве конфликт на дороге закончился стрельбой
    news.pn

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В понедельник, 4 сентября, около завода "Зоря – Машпроект" на проспекте Богоявленском в Николаеве произошел конфликт между мужчиной и компанией людей, в результате которой ранение получил один из мужчин. Об этом пишет "Преступности.НЕТ".

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    По имеющийся информации, на проспекте Богоявленском в районе пересечения с улицей Театральной водитель синего Geely при совершении поворота задел автомобиль "ВАЗ-2110" и попытался уехать с места ДТП. Водитель "ВАЗ" начал догонять мужчину на Geely, а когда удалось это сделать в районе завода "Зоря" — "Машпроект", последний открыл огонь из пистолета по водителю "ВАЗ".

    После применения оружия водитель Geely скрылся с места преступления. Сейчас его поисками занимаются правоохранители.

    По словам очевидцев, злоумышленник совершил 5 или 6 выстрелов. Несколько попаданий пришлось по припаркованным возле места происшествия автомобилям – в Nissan попало три пули, одна из которых, пробив кузов, попала в стоявший рядом BMW.

     На место происшествия прибыли медики и госпитализировали пострадавшего в реанимацию Больницы скорой медицинской помощи. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативной группы.

    Ранее сообщалось, что в Одессе в Аркадии произошел конфликт со стрельбой, ранение получил один человек.

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