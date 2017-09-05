В Киеве пьяный адвокат устроил стрельбу по подросткам - соцсети

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Мужчина, назвавшийся адвокатом, выстрелил в спину несовершеннолетнему в Киеве, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Согласно сообщению, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Чрезвычайное происшествие произошло поздно вечером 04.09.2017 на улице Мукачевской, 14: там Александр, он же назвался адвокатом (удостоверения не предоставил), сильно "нализавшись" водки, начал выполнять непонятные вещи. Сначала он упал у подъезда и лежа начал обвинять молодежь, которая в это время играла в нарды, в том, что они его обокрали. После этого, пошел домой, где взял пистолет (предварительно — травматический) и выстрелил одному из них в спину", — говорится в сообщении.

Киев Оперативный/Facebook, 5 сентября 2017

Затем, как следует из сообщения в соцсети, мужчина начал угрожать другим соседям, а после приезда патрульных — направил оружие и на них.

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По просьбе правоохранителей, он положил оружие на землю, после чего ему надели наручники.

В конце августа в Киеве массовая драка переросла в стрельбу, два человека получили ранения.