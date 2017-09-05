В школе под Москвой подросток открыл стрельбу: дети прыгали из окон

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Полиция задержала подростка, который устроил стрельбу в подмосковной школе в Ивантеевке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ворвавшись в кабинет информатики, подросток приказал всем детям сесть на пол и с криком "Я пришел сюда сдохнуть!" выстрелил в учительницу. — dmitriy blinnikov (@discojournalist) 5 сентября 2017 г.

​"Подросток, устроивший стрельбу, в настоящее время задержан. В результате инцидента есть пострадавшие", — сказал собеседник агентства, не уточнив их количество.

Фото из открытых источников Дети прыгают из окон во время инцидента в подмосковной школе

По его словам, в настоящее время школьники и учителя покинули здание, из вывели на спортивную площадку учебного заведения.

Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагают.

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