наверх
05.09.201713:42
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    В школе под Москвой подросток открыл стрельбу: дети прыгали из окон

    (обновлено: )21001
    Школьник, принесший дымовые шашки в подмосковную школу и выстреливший из пневматического оружия, доставлен в полицию, в результате инцидента пострадали четыре человека.
    На месте инцидента в школе под Москвой
    @elena_kovaleva_ivanteevka

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Полиция задержала подростка, который устроил стрельбу в подмосковной школе в Ивантеевке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    ​"Подросток, устроивший стрельбу, в настоящее время задержан. В результате инцидента есть пострадавшие", — сказал собеседник агентства, не уточнив их количество.

    Фото из открытых источников
    Дети прыгают из окон во время инцидента в подмосковной школе

    По его словам, в настоящее время школьники и учителя покинули здание, из вывели на спортивную площадку учебного заведения.

    Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагают.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Верховная Рада Украины
    Горячая осень 2017: новый политсезон
    Президент РФ Владимир Путин
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Евгений Нищук. Архивное фото
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии