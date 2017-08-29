наверх
29.08.201706:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Нью-Мексико в библиотеке произошла стрельба, есть жертвы и раненые

    (обновлено: )4
    СМИ со ссылкой на местные власти сообщают, что в результате происшествия два человека погибли, а еще четверо были доставлены в больницу с ранениями. Подозреваемый в стрельбе уже задержан.
    Полиция США
    REUTERS Carlo Allegr

    КИЕВ, 29 авг – РИА Новости Украина. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате стрельбы в городе Кловис в американском штате Нью-Мексико, сообщает телеканал NBC News.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Она на пИке или в пикЕ? О преступности в Украине

    В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на местные власти передает, что два человека погибли, а еще четверо были доставлены в больницу с ранениями.

    Читайте также: На улице, в транспорте, в ресторане — вы на мушке везде

    По данным NBC News, инцидент произошел в местной библиотеке.

    Подозреваемый в стрельбе уже задержан. Его мотивы пока неизвестны. Местный телеканал KIRO 7 опубликовал фото белого молодого человека, которого задержала полиция на месте происшествия.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Ураган "Харви" в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Антониу Гутерреш
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе