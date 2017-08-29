В Нью-Мексико в библиотеке произошла стрельба, есть жертвы и раненые

КИЕВ, 29 авг – РИА Новости Украина. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате стрельбы в городе Кловис в американском штате Нью-Мексико, сообщает телеканал NBC News.

В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на местные власти передает, что два человека погибли, а еще четверо были доставлены в больницу с ранениями.

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По данным NBC News, инцидент произошел в местной библиотеке.

Подозреваемый в стрельбе уже задержан. Его мотивы пока неизвестны. Местный телеканал KIRO 7 опубликовал фото белого молодого человека, которого задержала полиция на месте происшествия.