Обыски в "Укрхимтрансаммиаке": задержаны три человека

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в пятницу задержали трех человек по подозрению в завладении и легализации более 40 млн грн средств госпредприятия "Укрхимтрансаммиак", сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что им сообщено о подозрении.

В частности, и. о. директора ГП "Укрхимтрансаммиак" подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Двух руководителей частных предприятий, задействованных, по данным сыщиков, в схеме завладения средствами ГП и их дальнейшей легализации подозревают в преступлении, предусмотренном ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины.

По данным следствия, в 2014 году указанные лица вступили в преступный сговор с целью завладения средствами, которые предназначались для выполнения работ по техническому переоснащению локальных систем оповещения населения, проживающего в 2,5-километровой зоне от оси украинского участка магистрального аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

В НАБУ сообщают, что основная часть средств была оплачена на условиях предоплаты на счета подконтрольных предприятий, а затем использована подозреваемыми для собственных нужд.

"Сейчас продолжаются обыски в админздании "Укрхимтрансаммиака", офисных помещениях частных предприятий, осуществляются другие неотложные следственные действия, направленные на сбор дополнительной доказательной базы и установления других возможных участников преступной схемы", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, детективы НАБУ задержали одного из предполагаемых участников преступной организации по разворовыванию газа, добытого по договору о совместной деятельности с ОАО "Укргазвидобування".