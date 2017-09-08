Землетрясение у берегов Мексики: названа высота волн при цунами

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. У побережья Мексики, где произошло землетрясение, максимальная высота волн при цунами достигла 0,7 метра, сообщает Тихоокеанский центр предупреждения о цунами в Twitter.

"Подтверждено цунами в Мексике, на данный момент самые высокие волны достигают 0,7 метра", — говорится в сообщении центра.

Ранее сообщалось, что у берегов Мексики возможно возникновение волн высотой более 3 метров.

Землетрясение магнитудой 8 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 по Киеву). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн. За ним последовал афтершок магнитудой 5,7.

По данным сейсмологов, цунами высотой от 30 сантиметров до одного метра возможно во всем Тихоокеанском регионе.