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    Землетрясение у берегов Мексики: названа высота волн при цунами

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    Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщает, что на данный момент самые высокие волны при цунами после мощнейшего землетрясения достигают 0,7 метра.
    Волны. Архивное фото
    REUTERS Jose Cabezas

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. У побережья Мексики, где произошло землетрясение, максимальная высота волн при цунами достигла 0,7 метра, сообщает Тихоокеанский центр предупреждения о цунами в Twitter.

    Землетрясение у берегов Мексики
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    "Подтверждено цунами в Мексике, на данный момент самые высокие волны достигают 0,7 метра", — говорится в сообщении центра.

    Ранее сообщалось, что у берегов Мексики возможно возникновение волн высотой более 3 метров.

    Землетрясение магнитудой 8 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 по Киеву). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн. За ним последовал афтершок магнитудой 5,7.

    По данным сейсмологов, цунами высотой от 30 сантиметров до одного метра возможно во всем Тихоокеанском регионе.

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