Мощное землетрясение у берегов Мексики: появились первые видео

Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн после мощного землетрясения у берегов Мексики.

"Исходя из предварительных параметров землетрясения возможно потенциально опасное цунами", — говорится в заявлении центра.

По данным сейсмологов, в течение трех часов цунами могут возникнуть у берегов Мексики, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы, Гондураса и Эквадора.

Ранее сообщалось о землетрясении на острове Искья в Тирренском море. В результате землетрясения погибли два человека.