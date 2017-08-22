наверх
22.08.201712:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Землетрясение у побережья Неаполя. Кадры с места катастрофы

    (обновлено: )98
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    REUTERS Antonio Dilaurenzo
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    REUTERS Ciro De Luca
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    Gaetano Di MEGLIO / AFP
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    REUTERS Ciro De Luca
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    REUTERS Vincenzo Precisano
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    REUTERS Vincenzo Precisano
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    Gaetano Di MEGLIO / AFP
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    Gaetano Di MEGLIO / AFP
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    Gaetano Di MEGLIO / AFP
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    Gaetano Di MEGLIO / AFP
    Землетрясение на острове Искья у побережья Неаполя
    REUTERS Ciro De Luca

    Рекомендуем

    Полное солнечное затмение в США"Великое солнечное затмение" в США11:35 22.08.2017
    Пожар в Ростове-на-ДонуРостов-на-Дону в огне: кадры масштабного пожара в городе22:30 21.08.2017
    ДТП с автобусом на трассе Анталья-КемерФотоитоги 21 августа: ДТП с туристами в Турции, сильные пожары в Киеве и Ростове18:15 21.08.2017
    Единственная в мире модель-баскетболистка поделилась соблазнительными фото16:15 21.08.2017
    Танкер врезался в эсминец США Джон Маккейн возле СингапураПоявились фото "раненого" эсминца США "Джон Маккейн"14:34 21.08.2017
    В Житомирской области горит заповедный лесВ Житомирской области горит заповедный лес13:17 21.08.2017
    Надоели блондинки. Новой избранницей Ди Каприо стала 23-летняя модель12:45 21.08.2017
    Сильная духом. Модель с протезом руки сразила Instagram11:55 21.08.2017
    Красноярск затопило, введен режим ЧСПотоп в Красноярске: машины-"утопленники", лодки на улицах и режим ЧС11:11 21.08.2017
    Все фотоленты

    Землетрясение на острове Искья в Тирренском море произошло в 20.58 в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако позднее эксперты института скорректировали свою оценку и сообщили, что магнитуда составила 4,0.

    Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 км. Наибольшие разрушения зафиксированы в курортных городках Казамиччола-Терме и Лакко-Амено на северном побережье острова.

    Согласно последней информации, в результате землетрясения погибли два человека, 25 человек ранены, двое из них находятся в очень тяжелом состоянии. Ранее сообщалось об одном погибшем.

    Смотрите также: Ростов-на-Дону в огне: кадры масштабного пожара в городе

    Ссылки по теме:
    Теги: