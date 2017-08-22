Землетрясение у побережья Неаполя. Кадры с места катастрофы

Землетрясение на острове Искья в Тирренском море произошло в 20.58 в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако позднее эксперты института скорректировали свою оценку и сообщили, что магнитуда составила 4,0.

Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 км. Наибольшие разрушения зафиксированы в курортных городках Казамиччола-Терме и Лакко-Амено на северном побережье острова.

Согласно последней информации, в результате землетрясения погибли два человека, 25 человек ранены, двое из них находятся в очень тяжелом состоянии. Ранее сообщалось об одном погибшем.

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