В Киргизии произошло землетрясение

КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина, Михаил Егорин. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в ночь на понедельник на территории Киргизии, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.

По данным казахстанских сейсмологов, подземные толчки зафиксированы в 01.51 понедельника по времени Астаны (22.51 воскресенья по Киеву).

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Эпицентр землетрясения расположен на 371-м километре на юго-запад от Алма-Аты на территории Киргизии.

"Магнитуда MPV 5,0. Глубина – пять километров", — говорится в сообщении.

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Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов островов Фиджи в южной части Тихого океана, соседние острова Тонга также пострадали от подземных толчков магнитудой 6,4.