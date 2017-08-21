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    В Киргизии произошло землетрясение

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    По данным казахстанских сейсмологов, землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в 01.51 понедельника по времени Астаны. Эпицентр землетрясения расположен на 371-м километре на юго-запад от Алма-Аты.
    Сейсмограмма
    RIA News Иващенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина, Михаил Егорин. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в ночь на понедельник на территории Киргизии, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.

    По данным казахстанских сейсмологов, подземные толчки зафиксированы в 01.51 понедельника по времени Астаны (22.51 воскресенья по Киеву).

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    Эпицентр землетрясения расположен на 371-м километре на юго-запад от Алма-Аты на территории Киргизии.

    "Магнитуда MPV 5,0. Глубина – пять километров", — говорится в сообщении.

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    Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов островов Фиджи в южной части Тихого океана, соседние острова Тонга также пострадали от подземных толчков магнитудой 6,4.

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