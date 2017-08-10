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    Мощное землетрясение в Китае: 20 жертв, более 430 пострадавших

    Тема:

    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае (202)

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    Шестеро погибших были туристами, еще 12 человек пока что не удалось установить, так как при них не было документов. Пострадал 431 человек, среди которых 18 находятся в тяжелом состоянии.
    Разрушительное землетрясение в Китае
    REUTERS Chengdu Economic Daily/Wang Qin via REUTERS

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего во вторник в китайской юго-западной провинции Сычуань, достигло 20, пострадал 431 человек, сообщают местные власти.

    Разрушительное землетрясение в Китае
    REUTERS Chengdu Economic Daily/Wang Qin via REUTERS
    Мощное землетрясение в Китае: пострадавших достают из-под завалов

    "По состоянию на 12.00 четверга в результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу погибли 20 человек, еще 431 человек пострадал", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Weibo администрации Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.

    Отмечается, что шестеро погибших были туристами, двое — местными жителями. Личность еще 12 установить пока не удалось, так как при них не было документов.

    Среди пострадавших 18 человек находятся в тяжелом состоянии, 17 из них были направлены в больницы городов Чэнду и Мяньян. 369 человек получили ранения непосредственно на территории уезда Цзючжайгоу, еще 62 – в соседнем уезде Сунпань.

    Землетрясение магнитудой 6,5 произошло  в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.

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