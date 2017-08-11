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    Число жертв землетрясения в Китае возросло до 24, пострадали 493 человека

    Тема:

    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае (205)

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    Спасатели до сих пор ведут поисковую операцию, в которой также участвуют военные и пожарные. Принимаются активные действия по ликвидации последствий бедствия.
    Разрушительное землетрясение в Китае
    REUTERS Thomas Peter

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина, Анна Раткогло. Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего во вторник в юго-западной китайской провинции Сычуань, достигло 24, пострадали 493 человек, сообщают местные власти.

    Разрушительное землетрясение в Китае
    REUTERS Chengdu Economic Daily/Wang Qin via REUTERS
    Мощное землетрясение в Китае: пострадавших достают из-под завалов

    Ранее сообщалось о 20 погибших.

    "На 22.00 (17.00 по Киеву) пятницы в результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу погибли 24 человека, 14 человек опознаны, личности десяти установить пока не удалось", — сообщает администрация Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа в Weibo.

    Спасатели до сих пор ведут поисковую операцию, в которой также участвуют военные и пожарные. Принимаются активные действия по ликвидации последствий бедствия.

    Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 (16.19 по Киеву) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда составила 7. После этого были зафиксированы более 1,7 тысячи афтершоков.

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