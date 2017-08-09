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    Паника и разрушения: жуткие кадры землетрясения в Китае

    Тема:

    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае (195)

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    Число жертв мощного землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 9 человек, а количество пострадавших увеличилось до 135 человек, сообщают местные власти.
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    "В результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу уже погибли девять человек, из них шесть туристов, двое местных жителей, личность еще одного погибшего не установлена", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Weibo администрации Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.

    Ранее сообщалось о семи погибших и 88 пострадавших.

    Смотрите также: Появились первые кадры разрушительного землетрясения в Китае

    Также сообщается, что в результате землетрясения пострадали 135 человек, из них 32 человека получили тяжелые или средней степени тяжести ранения, еще 103 человека отделались легкими травмами.

    Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.

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