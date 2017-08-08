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    Число пострадавших при землетрясении в Китае приближается к 100

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    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае (193)

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    Центральное телевидение Китая сообщает во вторник, что в 17 населенных пунктах провинции Сычуань и в туристической зоне семь человек погибли и 88 пострадали.
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    shine.cn

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Количество погибших в результате мощного землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до семи человек, сообщает Центральное телевидение Китая.

    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    shine.cn
    Появились первые кадры разрушительного землетрясения в Китае

    Сообщается, что в 17 населенных пунктах провинции и в туристической зоне семь человек погибли и 88 пострадали, из них 21 человек получили тяжелые ранения.

    Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 (16.19 по киевскому времени) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков. В спасательных работах задействованы 536 человек и 46 единиц крупной техники.

    Отель, в котором находились около 2 тысяч человек, частично обрушился после землетрясения в провинции Сычуань, 500 человек эвакуированы.

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