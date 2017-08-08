Мощное землетрясение в Китае: четверо погибших, более 30 пострадавших

КИЕВ, 8 авг – РИА Новости Украина, Анна Раткогло. Четыре человека погибли, более 30 пострадали в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщило во вторник Сычуаньское телевидение.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 по Киеву) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань.

Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7.

Железнодорожное движение приостановлено по некоторым направлениям после мощного землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщило Центральное телевидение КНР.

Железнодорожное управление города Чэнду распорядилось приостановить более десяти поездов, в том числе высокоскоростных, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Управление создало экстренную рабочую группу, которая занимается поиском неполадок в системе подаче электричества, осматривает линии электропередачи и железнодорожные пути, чтобы как можно скорее восстановить движение поездов.

На фотографиях и видео в социальных сетях и в репортажах местных телеканалов можно увидеть поврежденные здания. В ряде домов обвалились фрагменты стен, потолка, на полу множество упавших предметов. На дорогах населенных пунктов и за их пределами – множество обломков и камней, сообщается о нарушениях в подаче электричества и о перебоях связи.

Как отмечается в репортажах, большого числа жертв удалось избежать благодаря оперативной эвакуации, на кадрах видно, как люди выбегают на улицы. Тысячи человек находятся на открытой местности, на площадях больших городов и улицах с низкой застройкой, чтобы в случае повторных толчков подвергнуть себя наименьшей опасности.