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    Землетрясение и 100 афтершоков. В Китае обрушился отель с 2000 постояльцев

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    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае (192)

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    Лобби отеля "Тяньтан" в районе национального парка Цзючжайгоу обрушилось в результате землетрясения. Доступ к гостинице затруднен, так как дорога к ней местами завалена камнями.
    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    CGTN/скриншот видео

    КИЕВ, 8 авг – РИА Новости Украина, Анна Раткогло. Отель, в котором находились около 2 тысяч человек, частично обрушился после землетрясения в провинции Сычуань, 500 человек эвакуированы, говорится в заявлении пожарного отделения провинции.

    Сообщается, что лобби отеля "Тяньтан" в районе национального парка Цзючжайгоу обрушилось после сильных толчков. Сотрудникам пожарной и спасательной служб удалось вывести около 500 человек на парковку.

    Последствия землетрясения в Китае, 8 августа 2017
    shine.cn
    Появились первые кадры разрушительного землетрясения в Китае

    Отмечается, что доступ к гостинице затруднен из-за того, что она расположена в гористой местности, и после землетрясения дорога местами завалена камнями.

    Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 по киевскому времени) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань.

    Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.

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