Землетрясение и 100 афтершоков. В Китае обрушился отель с 2000 постояльцев

КИЕВ, 8 авг – РИА Новости Украина, Анна Раткогло. Отель, в котором находились около 2 тысяч человек, частично обрушился после землетрясения в провинции Сычуань, 500 человек эвакуированы, говорится в заявлении пожарного отделения провинции.

Сообщается, что лобби отеля "Тяньтан" в районе национального парка Цзючжайгоу обрушилось после сильных толчков. Сотрудникам пожарной и спасательной служб удалось вывести около 500 человек на парковку.

Отмечается, что доступ к гостинице затруднен из-за того, что она расположена в гористой местности, и после землетрясения дорога местами завалена камнями.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 по киевскому времени) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань.

Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.